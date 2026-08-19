La propina en España y en otros países: ¿es un gesto personal o una imposición?

Archivo - (Foto De ARCHIVO) Varias Personas Sentadas En Una Terraza - DAVID ZORRAKINO / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) - Uno de cada cuatro comensales españoles (25%) asegura que deja propina siempre que sale a comer o cenar fuera, mientras que un 15% afirma no hacerlo nunca, según los datos de la última encuesta de 'TheFork Lab' sobre los hábitos del comensal español.

Esta práctica voluntaria varía según el país y ha generado un debate recurrente. A continuación, explicamos cómo es la propina en España y en otros países.

¿QUÉ PIENSAN LOS ESPAÑOLES SOBRE LA PROPINA?

Según la encuesta de The Fork, el 60% considera inapropiado que un restaurante sugiera una cantidad al pagar, una práctica cada vez más extendida en la restauración en España.

Entre los motivos para no dejar propina, el 61% considera que el precio de la cuenta ya incluye el servicio, mientras que un 20% señala que pagar con tarjeta les dificulta el gesto.

El 23% de los encuestados acepta que se proponga un importe solo si queda claramente como una elección del cliente, mientras que el 17% declara sentirse incómodo ante estas sugerencias, aunque dice comprenderlas.

Por su parte, un 19% entiende que el personal de sala ya recibe un salario por su trabajo y, por tanto, no considera necesario añadir una cantidad extra a la cuenta.

En esta línea, el catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín García Murcia, explicaba que las propinas no forman parte, como regla general, del concepto legal del salario, según recoge en un artículo publicado en la Revista de Jurisprudencia Laboral.

¿CÓMO ES ESTA PRÁCTICA EN EUROPA?

En entornos informales, es común redondear la cuenta, mientras que en lugares más formales generalmente se espera un porcentaje específico, comúnmente entre el 5 y el 10% para servicios como restaurantes, bares y taxis, especialmente en Francia, según explica N26.

En Irlanda las propinas pueden ser más elevadas que en otros países europeos. En Italia, Portugal y Países Bajos, la restauración suele aplicar el servicio en la cuenta final, siendo raro el restaurante que no lo hace, según explica la entidad en una guía de propinas publicada en 2024.

Asimismo, en Alemania este modelo es menos común, aunque es una práctica común que los restaurantes cobren un servicio en la cuenta final.

Por su parte, en algunos países cercanos a Estados Unidos, como los latinoamericanos, con gran flujo de turistas estadounidenses, la propina es más habitual, especialmente en grandes ciudades.

En capitales como Ciudad de México o Bogotá es frecuente que se proponga el servicio en la factura, especialmente en restaurantes de gama alta, donde suele sugerirse un 10% que aparece como "servicio sugerido". No dejar propina se puede considerar en algunas zonas como una falta de reconocimiento al servicio.

¿QUÉ SON LOS CARGOS POR SERVICIO?

N26 señala que en algunos países europeos es normal encontrar en un ticket el concepto de "cargo por servicio", destinado a compensar al personal. Este concepto en España no debe cobrarse aparte, porque el servicio normal ya está incluido en el precio de la comida o bebida.

En esta línea, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU)señalaba que en España es "ilegal cobrar por el servicio de mesa o por el cubierto" en una guía contra las malas prácticas y abusos de algunos restaurantes y bares publicada en julio de 2025.

Asimismo, la entidad recuerda que la decisión de dejar propina es voluntaria y que no hay ninguna norma que obligue a los clientes a hacerlo.

¿CÓMO FUNCIONA LA PROPINA EN ESTADOS UNIDOS? Bajo la ley federal de Estados Unidos, 'Fair Labor Standards Act' (FLSA), se considera 'tipped employee' al trabajador que recibe habitualmente más de 30 dólares mensuales en propinas.

A nivel federal, la legislación permite que el empleador tenga en cuenta parte de las propinas del trabajador para cumplir con el salario mínimo federal de 7,25 dólares por hora. El llamado 'tip credit' permite contabilizar hasta 5,12 dólares por hora en propinas, de modo que el empleador puede pagar directamente un mínimo de 2,13 dólares por hora. Si las propinas no son suficientes para alcanzar los 7,25 dólares por hora, debe abonar la diferencia.

El salario mínimo federal de 7,25 dólares por hora se aplica en estados como Texas, Iowa, Idaho, Pensilvania, Georgia o Wisconsin, al no contar con un salario mínimo estatal superior al federal. Sin embargo, las reglas sobre las propinas pueden variar entre estados.

Por ejemplo, California, Alaska y Washington no permiten que las propinas se utilicen para compensar el salario mínimo estatal, por lo que el empleador debe pagar directamente al trabajador el salario mínimo correspondiente, independientemente de las propinas que reciba.