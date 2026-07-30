Prosegur Cash gana 48 millones en el primer semestre, un 2% más

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MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Prosegur Cash obtuvo un beneficio neto de 48 millones de euros durante los seis primeros meses de 2026, lo que supuso un incremento del 1,9% respecto al mismo periodo del año anterior, según informó este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Las ventas alcanzaron los 1.001 millones de euros, cifra un 0,4% inferior a la anotada entre enero y junio de 2025, y se redujo el efecto negativo del impacto de la divisa en las diferentes geografías en las que opera la compañía.

A perímetro constante, los ingresos aumentaron un 0,7% respecto a 2025 y, en el segundo trimestre, la facturación fue de 503 millones de euros, un 3% más que en el mismo periodo del año anterior.

El Ebita de Prosegur Cash en la primera mitad del año alcanzó los 111 millones de euros, con un margen del 11,1%. La empresa ha destacado el buen desempeño de los productos de transformación, que continuaron creciendo a un ritmo del 4,7%, hasta registrar unas ventas de 358 millones de euros en el primer semestre de 2026.

La penetración sobre ventas de los productos de transformación se consolidó en el 35,8%, con especial relevancia de la solución 'cash today' de digitalización de efectivo. A perímetro comparable y aislando la venta del negocio de Avos, realizada al final del primer trimestre de 2026, los productos de transformación crecieron un 7,8%, aumentando su peso sobre el total de las ventas en 240 puntos básicos, hasta el 35,1%.

ACTIVIDAD POR GEOGRAFÍAS

Latinoamérica, que aportó el 58% de la facturación total en los primeros seis meses de 2026, registró unas ventas de 579 millones de euros, con un crecimiento orgánico del 2% y unos productos de transformación que ya suponen el 38,6% del total, 220 puntos básicos más que el año anterior, hasta 224 millones de euros.

Europa, que representó el 33% de las ventas de Prosegur Cash, alcanzó 330 millones de euros, un 2,2% más que en el primer semestre del año anterior, mientras que los productos de transformación aumentaron un 6,3%, hasta 111 millones de euros, y ya suponen el 33,7% del total, 130 puntos básicos más que en 2025.

Asia-Pacífico, que aportó el 9% de las ventas en el primer semestre y registró un crecimiento orgánico del 11,8%, alcanzó 91 millones de euros, con unos productos de transformación que ascendieron a 23 millones y representan el 25,2% de los ingresos, aumentando su penetración en 60 puntos básicos.

REDUCCIÓN CONTINUADA DE DEUDA

Prosegur Cash redujo su deuda neta total en 53 millones de euros con respecto al mismo periodo del año anterior, al pasar de 882 a 829 millones de euros. La ratio de apalancamiento se recortó en 0,1 veces y se situó en 2,3 veces sobre el resultado bruto de explotación (Ebitda).

En cuanto a la generación de caja, el 'free cash flow' se mantuvo en línea con el año anterior y alcanzó los 29 millones de euros. urante el primer semestre de 2026, Prosegur Cash avanzó en distintas iniciativas vinculadas a la sostenibilidad, la productividad y el desarrollo de nuevas líneas de actividad.

Entre los principales hitos, destaca la aprobación de un plan de transición climática a cinco años, así como la reducción del 51% de las horas no productivas asociadas a accidentes laborales relacionados con vehículos.