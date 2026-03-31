Prosegur compra VN Global BPO en Argentina y VN Global Paraguay a Prosegur Cash y otra sociedad de su grupo

Archivo - Un trabajador de Prosegur. - PROSEGUR - Archivo

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La empresa española de seguridad Prosegur ha formalizado este martes la compra del 100% de VN Global BPO en Argentina y de VN Global Paraguay, hasta ahora en manos de Prosegur Cash y otra sociedad de su grupo, a través de una "única operación económica y jurídica, configuradas contractualmente como interdependientes".

Según se ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el objetivo de la adquisición es hacerse con el negocio de 'outsourcing' de procesos y servicios de valor añadido (AVOS) para entidades financieras y aseguradoras en Argentina y Paraguay.

La transacción se enmarca en el proceso de crecimiento en el área de AVOS iniciado en 2021 con la compra a Prosegur Cash de determinadas divisiones de dicho negocio en España, así como de la tecnología asociada.

En consecuencia, las partes han suscrito una tercera novación modificativa no extintiva del contrato marco de relaciones del 17 de febrero de 2017, el cual fue novado por primera vez el 16 de marzo de 2021 y por segunda ocasión el 30 de octubre de 2024.

Además, se ha actualizado el régimen de delegación de operaciones vinculadas relativas a la prestación de servicios entre ambas sociedades y sus respectivos grupos.

El umbral aplicable para la aprobación de estas actuaciones se ha alineado con el máximo legal del 0,5% del importe neto de la cifra de negocios, de conformidad con la legislación vigente.