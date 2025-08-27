Provacuno y la Real Academia de Gastronomía se alían para sensibilizar sobre el valor gastronómico del vacuno

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno de España (Provacuno) y la Real Academia de Gastronomía se alían para promover el conocimiento y consumo responsable de carne de vacuno mediante la recuperación de cortes tradicionalmente olvidados, según informa en un comunicado.

En concreto, ambas entidades lanzan la campaña 'Sabores ocultos del vacuno: redescubriendo cortes olvidados, donde proponen un viaje audiovisual a través de seis cortes de vacuno poco conocidos, con un enfoque divulgativo, accesible y culinario.

De esta forma, cada pieza audiovisual cuenta con dos protagonistas esenciales: por un lado, el carnicero que, como prescriptor de confianza, explica las características y posibilidades de cada corte y por otro, la cocinera que lo transforma en un plato fácil y sabroso.

Con esta propuesta, ambas entidades reivindican la diversidad del producto vacuno y su versatilidad en la cocina cotidiana. Al mismo tiempo impulsan un modelo de consumo más sostenible y consciente, que aproveche al máximo las piezas del animal y fomente el conocimiento sobre lo que se come.

"En la Real Academia de Gastronomía creemos que el conocimiento del producto es el primer paso hacia una alimentación más consciente, más variada y placentera. Esta campaña es una invitación a redescubrir sabores, a recuperar el diálogo con nuestros carniceros o carniceras y a cocinar más en casa. Porque cuando entendemos lo que cocinamos, valoramos más lo que comemos. Y eso, en sí mismo, también es cultura", ha subrayado el presidente de la Real Academia de Gastronomía, Luis Suárez de Lezo.

Por su parte, el director de Provacuno, Javier López, ha destacado esta acción. "En un momento en el que los jóvenes confiesan en las redes sociales que les da reparo ir a la carnicería y, sobre todo, preguntar al carnicero, hemos querido acercar a este tipo de consumidor cortes económicos y menos conocidos, con recetas muy sencillas de ejecutar y con un toque de modernidad, para que puedan disfrutar en su propia casa de un producto tan completo y nutritivo como es la carne de vacuno, a través de elaboraciones hechas por ellos mismos", ha explicado.