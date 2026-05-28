Pueblos Mágicos lanza nuevas guías para impulsar el turismo en 169 municipios

Guía Pueblos Mágicos de España - PUEBLOS MÁGICOS DE ESPAÑA

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

La red Pueblos Mágicos de España ha dado un paso estratégico en su modelo de promoción territorial con el lanzamiento de las nuevas 'Guías Mágicas por España'.

Esta iniciativa busca vertebrar el acceso a los 169 municipios que integran la red, apostando por un modelo de turismo que fusiona identidad, territorio y una planificación estructurada frente a los circuitos convencionales.

El proyecto nace como respuesta a un cambio de paradigma en el sector, donde el viajero actual prioriza la autonomía y la búsqueda de destinos no masificados, demandando propuestas más flexibles y personalizadas.

En este nuevo escenario, la iniciativa ha introducido dos formatos de guías que responden a la evolución de las formas de viajar.

La Guía Oficial de Pueblos Mágicos de España recoge información detallada de cada municipio, analizando su patrimonio, propuestas culturales y gastronomía. Este documento ofrece una visión global que permite al usuario planificar su visita con mayor precisión y rigor técnico, consolidándose como una herramienta esencial para el turismo tradicional de calidad.

Por otro lado, la Guía en Autocaravana o Camper por Pueblos Mágicos de España se orienta específicamente al auge del turismo itinerante.

Este manual incorpora información técnica sobre áreas de pernocta y servicios disponibles, facilitando el diseño de rutas adaptadas a este perfil de viajero que busca libertad de movimiento sin renunciar a la seguridad y a la información contrastada sobre los puntos de interés de cada destino.

Con este lanzamiento, Pueblos Mágicos de España refuerza su posicionamiento como una red que trabaja activamente en la estructuración de su oferta turística.

La iniciativa no solo facilita la visibilidad de los 169 municipios participantes, sino que avanza en su objetivo de atraer a nuevos públicos, adaptándose a las tendencias de consumo actuales y contribuyendo al desarrollo sostenible de los territorios a través de un turismo más organizado y consciente.