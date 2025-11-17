Puente acusa al PP de "subvertir" el modelo aeroportuario español por "meter el dedo en el ojo" al Gobierno

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante un desayuno informativo de Europa Press, en el Hyatt Regency Hesperia Madrid, a 17 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Óscar Puente, ha cargado este lunes contra el Partido Popular (PP) por intentar "subvertir" el "exitoso" modelo aeroportuario español con enmiendas que congelarían las tasas aeroportuarias, en un claro guiño a Ryanair, a la que ha acusado de "chantajear" al Gobierno para maximizar beneficios.

En su intervención en los Desayunos Informativos de Europa Press, Puente ha defendido la solidez del sistema regulado por la Ley de 2014 --impulsada por el propio PP-- y ha criticado el "apoyo incondicional" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la 'low cost' irlandesa, con la que se fotografió recientemente.

El ministro ha recordado que las tasas aeroportuarias están reguladas por la Ley 18/2014, de Navegación Aérea, que concibió los Documentos de Regulación Aeroportuaria (DORA).

"Es un hijo del Partido Popular. Fue una idea excelente, porque permite la sostenibilidad del modelo aeroportuario español nutriéndose exclusivamente de las tasas que aportan las aerolíneas. Es decir, le da solidez, le da futuro", ha elogiado Puente, subrayando que las inversiones en aeropuertos no dependen de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), sino de esas tasas.

"POR METERLE EL DEDO EN EL OJO AL GOBIERNO"

Puente ha acusado al PP de priorizar el "dedo en el ojo" al Gobierno sobre la defensa del sector: "Pues por meterle el dedo en el ojo al Gobierno, mete una enmienda el otro día en la ley de movilidad, que afortunadamente ha sido rechazada, en los que nos pedía la congelación de las tasas los próximos cinco años, poniendo en riesgo nuestro modelo de crecimiento aeroportuario que es impresionante".

En este contexto, ha lamentado que Ayuso se haya alineado con Ryanair "utilizando este tema como pura palanca para chantajear al Gobierno de España". La low cost, ha explicado, traslada vuelos de aeropuertos regionales --donde las tasas son más bajas-- a hubs grandes como Madrid-Barajas o Barcelona-El Prat, "donde las tasas donde más altas son", para cobrar billetes más caros. "Se está yendo de los aeropuertos donde las tasas son más bajas y llevándolos a los donde son más altas", ha precisado.

Como ejemplo paradigmático, Puente ha citado el caso de Valladolid: "Ya para más inri quitó el vuelo Valladolid-Barcelona por meterme más el dedo en el ojo a mí, un vuelo que llevaba operando desde los años 60 ininterrumpidamente".

OFERTA DE BILLETES MUY SUPERIOR

Puente ha defendido la realidad del sector asegurando que "este año va a haber una oferta de billetes en los aeropuertos españoles muy superior al invierno pasado".

"Si Ryanair no se ha ido a ningún sitio. Lo único que Ryanair ha hecho es mover los aviones de un lado para otro", afirmó. La razón, ha dicho, es que la compañía "tiene menos aviones de los que tendría que tener para dar servicio a toda la potencial clientela que tiene", por lo que prioriza rutas premium.

El ministro también ha rebatido el argumento de Ryanair sobre el impacto de las tasas y ha recordado que la subida de tasas aeroportuarias se sitúa en 0,65 euros por pasajero para el año que viene mientras que la aerolínea ha subido el precio de sus billetes en un 15%. "Por lo tanto, las tasas tienen poco o nada que ver", argurmentó.

En ese punto, el ministro ha instado a alinearse con los intereses nacionales: "Yo prefiero estar con los aeropuertos españoles y con el sistema aeroportuario español que estar con el CEO de Ryanair. Esto creo que cualquiera lo ve".

DEFENSA DE AENA: EL MEJOR GESTOR AEROPORTUARIO DEL MUNDO

Tras asegurar que ha intentado negociar con Ryanair "con la mejor voluntad posible" reiteró que el Gobierno de España no va a "ceder al chantaje" ni a supeditar un modelo aeroportuario de éxito porque una compañía quiera obtener más beneficios.

"Aena también quiere tenerlos, ¿porque Aena tiene que renunciar a su cuenta de resultados para engordarla de Ryanair?", preguntó Puente asegurando que Aena es "es el primer gestor aeroportuario del mundo" con un modelo que todo el mundo quiere copiar.

"Protejamos nuestro sistema. Estoy seguro de que si el Partido Popular estuviera en el gobierno, haría lo mismo", ha zanjado Puente, convencido de que el consenso prevalecerá ante el "chantaje" de la low cost.