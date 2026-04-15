Puy du Fou avanza en sus tres hoteles temáticos en España y prepara su desembarco en Reino Unido para 2030

Archivo - Espectáculo en Puy du Fou. - PUY DU FOU - Archivo

TOLEDO 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El parque temático Puy du Fou España, instalado en Toledo, se encuentra inmerso en el proceso de ampliación para la implantación de tres hoteles, que serán temáticos al estilo de su sede central en Francia, al tiempo que prepara su desembarco en Reino Unido para el año 2030.

Así lo ha indicado en una entrevista concedida a Europa Press el CEO de Puy du Fou España, Olivier Strebelle, quien ha indicado que la instalación de estos hoteles responde a la pretensión del parque de crecer para pasar de un nivel regional a uno nacional, teniendo en cuenta que la actualidad el 60 por ciento de sus visitantes son de Castilla-La Mancha, Madrid y sus alrededores.

Algo que pasa por hacer publicidad en la televisión a nivel nacional pero también por el hecho de que los españoles que viven más alejados de Madrid sepan que van a poder pasar dos días en el parque y dormir en Puy du Fou en su primer hotel que, según lo previsto, abrirá sus puertas en 2028.

"Estamos esperando las autorizaciones de construcción, que si todo va bien, vamos a tener en los próximos meses", ha indicado, para asegurar que "lo que queremos realmente es que el viaje en el tiempo que proponemos con nuestros espectáculos en el parque continúe durante la noche" en un hotel temático en el que se podrá dormir en familia.

TRES HOTELES CON 426 HABITACIONES

Este al que se ha referido Strebelle será el primer hotel del parque, que va contar en el futuro con hasta tres con 426 habitaciones en total, con el objetivo de que todo aquel que lo desee pueda acudir a Puy du Fou a pasar la noche "con un precio muy modesto".

Según la declaración de impacto ambiental de la primera innovación del Proyecto de Singular Interés (PSI) del parque temático, publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, el primero de estos hoteles --en terrenos que ya formaban parte del PSI anterior-- tendrá una ocupación de 5.609,72 metros cuadrados, se emplaza en el extremo sur del parque y contará con 138 habitaciones y tres salones de reuniones que pueden ser unidas en uno solo, así como un restaurante.

El segundo hotel, que se dispone entre la entrada del parque y los aparcamientos de visitantes actuales, se compone de 39 edificios cuya morfología pretende simular los asentamientos medievales, de una sola planta. Cada edificio alberga tres habitaciones con cuarto de baño, sumando un total de 117 habitaciones. En total supone 6.628,05 metros cuadrados.

Por último, el tercer hotel se dispone también a la entrada del parque para albergar un total de 171 habitaciones distribuidas en tres plantas, junto con un restaurante y un bar, cuya morfología pretende simular el urbanismo irregular de las tramas medievales, contando con una entrada desde el aparcamiento de visitantes y otra que lo conecta con el interior del parque. Ocupa una superficie de 11.214,34 metros cuadrados.

Lindando con el segundo de los hoteles y con los aparcamientos actuales de visitantes, el parque ha proyectado un aparcamiento destinado a este segundo hotel y al tercero, que contará en total con 593 plazas.

Unos hoteles que, según el CEO de Puy du Fou España eran necesarios porque tras los 1,7 millones de visitantes alcanzados el pasado año en el parque son más las personas que acuden a la capital regional que habitaciones en hoteles existentes. "Hemos demostrado que le parque ha sido un éxito y ahora toca la próxima etapa".

LLEGADA A REINO UNIDO

Strebelle ha hablado también de otros planes de futuro para el parque que pasan por su expansión a otros países más allá de Francia y España. "El éxito de Puy du Fou España ha demostrado que lo que fue inventado en Francia se puede transferir en otros países con otra historia y con otra cultura y, tras el éxito en España hemos decidido continuar y abrir otros parques en otros países".

Así, el próximo objetivo es abrir un nuevo parque en Inglaterra, en un terreno cerca de Oxford --en concreto en la zona de Bicester/Bucknell, Oxfordshire del noroeste de Londres-- para el que la compañía está en proceso de autorización para iniciar la construcción. "Si todo está bien tendremos la autorización este año y si ese es el caso vamos a poder abrir el nuevo parque en 2030 en Inglaterra", ha declarado.

Esta es la razón, según ha dicho, por la que está en Toledo como CEO tanto de Puy du Fou España y es también CEO de Puy du Fou Francia, con el fin de preparar la apertura del tercer parque, en un trabajo en el que están inmersos los equipos españoles que se unirán "al saber hacer" de los equipos franceses para esta nueva aventura.

Strebelle ha reconocido que no es una casualidad que Puy du Fou esté en Francia, en España y, próximamente, en Inglaterra porque son países con la "noción más antigua de nación". "Probablemente --este concepto-- fue inventado en Francia, España e Inglaterra, y es el corazón de Puy du Fou lo que hemos encontrado aquí en Toledo y lo que hemos también encontrado en Oxford".

A ello ha sumado, como razón para elegir los lugares en los que se instala el parque que, por ejemplo, Toledo está cerca de Madrid al igual que Oxford está "muy cerca" de Londres o de Birmingham, lugares donde se viven muchas personas.

Con todo, ha destacado el apoyo con el que cuentan para llegar a Inglaterra porque hay "muchas personas" que conocen ya Puy du Fou o que tienen un amigo que lo conoce en Francia o en España. "Y cada vez que hablamos con nuestros amigos ingleses dicen: Sería fenomenal que podríamos tener un Puy du Fou aquí".

No obstante, reconoce algunas reticencias, aunque "muy pocas", en su desembarco en Gran Bretaña. "Siempre personas que no quieren tener este tipo de lugar cerca de su casa pero son muy pocas y tenemos el apoyo de la mayoría de los actores importantes en Inglaterra", ha zanjado.