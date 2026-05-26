Qualitas Energy cierra con ACL Energy acuerdo de financiación para una cartera de baterías de 211 MW en Italia

Proyecto renovable - QUALITAS ENERGY

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

Qualitas Energy ha suscrito un acuerdo con el desarrollador de infraestructuras energéticas italiano ACL Energy para financiar la construcción de una cartera de sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS, por sus siglas en inglés) de 211 megavatios (MW) en Italia, informó la firma.

En concreto, la cartera, que está compuesta por dos proyectos en baterías situados en las regiones italianas de Lombardía y Apulia, cuenta con una capacidad instalada conjunta de esos 211 MW y duraciones de almacenamiento de 4 y 8 horas, respectivamente.

Ambos activos tienen ingresos contratados a largo plazo en virtud de acuerdos a 15 años adjudicados a través del Mercado de Capacidad y de las subastas de almacenamiento MACSE en Italia.

Los proyectos son propiedad de ACL Energy, accionista minoritario al que Qualitas Energy financia, y del socio industrial de la compañía italiana, que ostenta la participación mayoritaria.

La plataforma de inversión y gestión de proyectos de energías renovables indicó que la financiación respaldará la construcción, puesta en marcha y operación de la cartera, "con desembolsos vinculados al cumplimiento de hitos específicos de construcción en los distintos proyectos".

Los fondos se canalizarán a través del Qualitas Energy Credit Fund, que forma parte de la estrategia de Crédito de Qualitas Energy, la cual ha asegurado compromisos por más de 370 millones de euros hasta la fecha.

El 'partner & co-head of credit' de Qualitas Energy, José María Arzac, indicó que esta inversión demuestra la capacidad de la firma "para desplegar capital en oportunidades atractivas dentro del sector europeo de la transición energética a través de nuestra estrategia de crédito".

"Hemos identificado una clara brecha de financiación para proyectos o situaciones que requieren soluciones flexibles y especializadas, fuera del alcance de los financiadores tradicionales, lo que nos permite apoyar a socios de primer nivel como ACL Energy en el desarrollo de infraestructuras energéticas críticas", dijo.