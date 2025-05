Radisson Hotel Group presenta sus dos primeros hoteles Verified Net Zero

Radisson Hotel Group presenta sus dos primeros hoteles Verified Net Zero - RADISSON

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

Radisson Hotel Group ha anunciado la apertura de sus dos primeros hoteles con certificación Verified Net Zero, un hito que sitúa a la compañía por delante de sus objetivos de descarbonización para 2040.

Se trata del Radisson Hotel Manchester City Centre, A Verified Net Zero Hotel, y el Radisson RED Oslo City Centre, A Verified Net Zero Hotel, cuya apertura está prevista para principios de julio de 2025 tras su renovación.

Ambos establecimientos han logrado eliminar por completo sus emisiones de Alcance 1 y 2, y han reducido significativamente las de Alcance 3, siguiendo el Protocolo de Gases de Efecto Invernadero (GHG).

Las emisiones restantes se compensan mediante soluciones basadas en la naturaleza, un proceso que ha sido verificado por la entidad independiente TÜV Rheinland, garantizando su rigor y transparencia.

COMPROMISO INTEGRAL CON LA SOSTENIBILIDAD.

Radisson Hotel Group ha adoptado un enfoque exhaustivo para alcanzar el Net Zero. Esto incluye el uso exclusivo de energía 100% renovable, mediante la electrificación de sus instalaciones y la adquisición de energía renovable para calefacción, climatización y otras necesidades operativas.

Además, la compañía ha revisado sus operaciones para minimizar los residuos y ha reevaluado sus cadenas de suministro, con especial foco en la alimentación y bebidas, buscando reducir al máximo el impacto de todas las fuentes de emisiones. Las emisiones residuales se compensan a través de créditos de carbono naturales en colaboración con Agreena, el programa de carbono en suelo más grande de Europa.

"Hoy estamos demostrando que es posible convertir los hoteles en Net Zero. Con la transformación llevada a cabo en los hoteles de Manchester y Oslo, ponemos de manifiesto que es una realidad que estos hoteles pueden ser activos de alto rendimiento con un impacto positivo en el planeta", asegura el vicepresidente ejecutivo de Radisson Hotel Group, Federico J. González.

EXPERIENCIA NET ZERO PARA EL HUÉSPED.

Alojarse en un hotel Verified Net Zero de Radisson implica una experiencia que combina confort e innovación con un impacto ambiental mínimo. Estos establecimientos se caracterizan por el uso de energía 100% renovable, eliminando la dependencia de combustibles fósiles.

Cuentan en menús bajos en carbono, con el apoyo de Klimato, que analiza y etiqueta la huella de carbono de cada plato (de A a E), priorizando ingredientes frescos y de temporada.

Además minimizan los residuos a través de diversas medidas, como el uso de software de gestión de residuos alimentarios, la colaboración con Too Good to Go para evitar el desperdicio de alimentos, el reciclaje de cápsulas de café con Nespresso, el uso de botellas de agua de vidrio y la implementación de un programa para minimizar el desperdicio de amenities.

El Radisson Hotel Manchester City Centre, A Verified Net Zero Hotel, antes Park Inn by Radisson, ha sido completamente renovado y ahora ofrece 252 habitaciones y suites con un diseño moderno de inspiración escandinava. El hotel se encuentra estratégicamente ubicado a pocos pasos del AO Arena y de la estación de tren de Manchester Victoria.

Entre sus instalaciones, destacan un bar y restaurante con terraza al aire libre, un spa con piscina cubierta climatizada, sauna, baños turcos y gimnasio. Además, cuenta con modernas instalaciones para eventos con capacidad para 220 personas.

A pocos minutos a pie del hotel se encuentran los mejores destinos comerciales, culturales y de ocio de Manchester, como Selfridges, Corn Exchange Manchester, la Catedral de Manchester y el Museo Nacional del Fútbol.