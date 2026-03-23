Radisson lanzará 100 hoteles 'Net Zero' verificados hasta 2030, algunos en España

Radisson Hotel Group lanzará 100 hoteles 'Net Zero' verificados hasta 2030, algunos en España - RADISSON

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Radisson Hotel Group ha anunciado este lunes el despliegue global de su programa Verified Net Zero Hotels (VNZ). Tras una fase piloto iniciada en 2025, la compañía establece una hoja de ruta para alcanzar los 100 hoteles con emisiones netas cero para el año 2030.

La expansión comenzará este mismo año en Noruega, Dinamarca, Suecia y Reino Unido, e incluirá un hito para la compañía con la apertura en Sudáfrica del que será el primer hotel VNZ del continente africano.

El plan a cinco años contempla también la llegada de este modelo a mercados estratégicos como Alemania, Austria y España, concretamente en las Islas Canarias.

El CEO de Radisson Hotel Group, Federico J. González Tejera, ha destacado que este programa marca un "nuevo estándar" en la industria. "Verified Net Zero Hotels es un paso crucial en nuestra transformación hacia el neto cero, demostrando que el rendimiento medioambiental y el comercial pueden avanzar juntos, al tiempo que damos a los huéspedes mayor confianza para viajar de forma responsable", ha señalado el directivo.

UN MODELO VERIFICADO POR TÜV RHEINLAND.

El programa VNZ se basa en una metodología alineada con la iniciativa Science Based Targets (SBTi). Para alcanzar el estatus de cero emisiones, los hoteles eliminan las emisiones de Alcance 1 y 2 mediante la electrificación total, el uso de redes de calefacción y refrigeración renovables y el suministro de energía 100% limpia.

Asimismo, se reducen significativamente las emisiones de Alcance 3 actuando sobre la cadena de alimentación y bebidas, la gestión de residuos, la lavandería y los viajes de negocios.

Cada establecimiento contará con la certificación independiente de TÜV Rheinland para garantizar la transparencia y el cumplimiento de los estándares internacionales.

Como parte de la identidad visual del programa, González Tejera ha presentado el nuevo icono físico y digital de Verified Net Zero. En un gesto hacia la economía circular, la versión 3D del distintivo ha sido fabricada con material orgánico procedente de residuos de la propia operación hotelera.