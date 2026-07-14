Raquel Pérez, presidenta del consejo regulador de la DOCa Rioja, nueva presidenta de Barcelona Wine Week

Raquel Pérez, nueva presidenta de Barcelona Wine Week - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de Fira de Barcelona ha nombrado a la actual presidenta del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja, Raquel Pérez Cuevas, presidenta del Comité Organizador de Barcelona Wine Week 2027.

Pérez toma el relevo de Javier Pagés, ex presidente de la DO Cava, quien ha ocupado la presidencia del salón desde su creación, en 2019, informa la organización en un comunicado este martes.

Su gestión estará enfocada en el impulso internacional del salón y a afrontar los principales retos del sector "como la incentivación del mercado interno y la recuperación de la notoriedad de la producción española".

"Es todo un honor seguir impulsando una feria que acompaña el desarrollo del sector vitivinícola español, promocionando su oferta en los mercados nacionales e internacionales y reforzando las oportunidades de negocio, expansión e innovación para las bodegas participantes", ha afirmado Pérez.

Raquel Pérez, que es ingeniera agrónoma, licenciada en Enología y la primera mujer que preside la DOCa Rioja en sus 100 años de existencia, procede de la familia propietaria de Bodegas Ontañon, donde es consejera delegada, y cuenta con una amplia experiencia profesional vinculada al sector vitivinícola riojano.

La nueva presidenta de Barcelona Wine Week liderará un Comité Organizador compuesto por la Federación Española del Vino (FEV), el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ICEX España Exportación e Inversiones, la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV), la Asociación Vinícola Catalana (AVC) y la banca cooperativa de referencia Cajamar.

La séptima edición de Barcelona Wine Week se celebrará del 8 al 10 de febrero de 2027 en los pabellones 1 y 2 del recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona y prevé reunir a más de 1.300 empresas expositoras, 90 DOs y sellos de calidad y cerca de 26.000 profesionales, el 20% internacionales procedentes de 73 países.