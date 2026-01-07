Redeia abonará este miércoles un dividendo de 0,20 euros por acción

Archivo - La presidenta de Redeia, Beatriz Corredor - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Redeia abonará este miércoles un dividendo a cuenta de 0,20 euros brutos por acción con cargo a los resultados de 2025, en línea con la política de dividendo establecida en el plan estratégico de la compañía hasta 2025.

La política retributiva del grupo Redeia establece un suelo de 0,80 euro por acción para el dividendo con cargo a los resultados del ejercicio 2025.

Redeia obtuvo un beneficio neto de 389,8 millones de euros en los nueve primeros meses del año 2025, lo que representa una caída del 4,6% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, en línea con las previsiones del grupo.

La cifra de negocios de Redeia, matriz de Red Eléctrica de España (REE), en el periodo de enero a septiembre de 2025 alcanzó los 1.218,1 millones de euros, con un incremento del 2,5% frente al mismo periodo de 2024.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) se situó en los nueve primeros meses de 2025 en los 950,9 millones de euros, un 3% más que en el mismo periodo de 2024, mientras que el resultado neto de explotación (Ebit) fue de 615,6 millones de euros, un 3,8% superior.