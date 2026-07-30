Redeia generó más de 18 euros de impacto social por cada euro de beneficio neto en 2025

Archivo - Fachada de la sede de Redeia, en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Redeia generó para la sociedad el equivalente a 18,62 euros por cada euro de beneficio neto obtenido en 2025, de acuerdo con los resultados del cuarto Informe Anual de Medición y Gestión de Impacto publicado por compañía.

En concreto, este documento analiza la capacidad del grupo para generar un beneficio compartido y mide su contribución al progreso económico, social y ambiental.

La compañía indicó que el informe confirma que el desarrollo socioeconómico del territorio "continúa siendo el principal ámbito de generación de valor de Redeia, impulsado por la prestación de servicios esenciales como la electricidad y la conectividad, así como por el efecto dinamizador que la actividad de la compañía ejerce sobre el conjunto de la economía".

Asimismo, añadió que la medición anual del impacto permite una evaluación integral y exhaustiva de la contribución de Redeia, y sirve de referencia en la toma de decisiones "para reforzar su impacto sostenible de largo plazo, reforzar su compromiso con la transparencia, la innovación y el desarrollo de infraestructuras esenciales que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos".

La directora corporativa de Sostenibilidad y Estudios de Redeia, Eva Pagán, consideró que este informe demuestra que la sostenibilidad es una palanca real de transformación.

"Nuestra actividad no solo garantiza servicios esenciales, sino que contribuye a acelerar la transición ecológica, fortalecer la cohesión territorial y generar oportunidades para las personas. Seguiremos trabajando para ampliar este impacto y responder a los retos del futuro", dijo.

En concreto, esta contribución positiva ha sido posible en 2025 gracias también al refuerzo de la presencia de Redeia en el territorio a través de sus iniciativas de innovación social, con un total 99 proyectos en casi 390 municipios con la colaboración de más de un centenar de entidades.

A esto se suma la capacidad tractora de la actividad de Redeia en la economía, con una inversión de más de 1.600 millones de euros en España, Chile y Perú, de los que, tan solo en España, suponen un aporte en torno a unos 1.100 millones de euros al Producto Interior Bruto (PIB) y una ocupación equivalente a 15.000 puestos de trabajo. Al mismo tiempo, el informe pone de relieve la relevancia de las emisiones evitadas y compensadas por el grupo durante el pasado ejercicio.