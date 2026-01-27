Renfe dice que Rodalies funciona este martes "con razonable normalidad" según la oferta prevista

El portavoz de Renfe en Catalunya, Antonio Carmona, atiende a los medios en la Estación de Sants, a 26 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Renfe en Cataluña, Antonio Carmona, ha explicado que este martes Rodalies funciona "con razonable normalidad" según la oferta prevista de este lunes por la noche mientras se sigue trabajando con los técnicos de Adif para reabrir más tramos cortados.

"Los horarios de los trenes están publicados en la web, algunos servicios de bus circulan con frecuencias y otros intentamos que vayan coordinados en el horario de los trenes", ha dicho en una atención a los medios desde la Estación de Sants de Barcelona.

Carmona ha apuntado que los trenes pueden tener "algún retraso puntual" y que se han ofrecido cerca de 150 buses para hacer el transporte alternativo por carretera de los tramos cortados.

MAPA DE LAS LÍNEAS

Carmona ha explicado que, mientras continúen los trabajos de reparación de la infraestructura, el servicio de Rodalies de la R1 entre L'Hospitalet de Llobregat-Arenys habrá circulación en tren, mientras que entre Arenys-Maçanet-Massanes habrá servicio alternativo por carretera; en la R2nord y R2sud, habrá circulación en tren, mientras que en la R3 habrá servicio alternativo por carretera.

En la R4, entre Sant Vicenç de Calders-Sant Sadurní d'Anoia habrá servicio de trenes, al igual que en el tramo Martorell Central-Terrassa-Estació del Nord, mientras que entre Sant Sadurní d'Anoia-Martorell Central y entre Terrassa-Estació del Nord-Manresa, se habilitará un servicio alternativo por carretera.

En la R7 habrá servicio alternativo por carretera derivado de las obras programadas en Montcada-Bifurcació, y en la R8, servicio alternativo por carretera entre Martorell y Mollet Sant Fost donde los viajeros pueden continuar en los trenes de la R2Norte.

En la R11, habrá servicio de tren entre Barcelona Sants - Caldes de Malavella, mientras que en el tramo Caldes de Malavella - Portbou habrá servicio alternativo por carretera.

RG1 y RL4

En la RG1, habrá servicio de tren de Barcelona a Arenys y de Maçanet a Arenys mediante la R11; entre Arenys y Maçanet y de Caldes de Malavella a Portbou, habrá servicio alternativo por carretera.

En la RL4 habrá tren entre Lleida y Cervera, y servicio alternativo por carretera de Cervera a Terrassa; en la R13 y R14, hay tren de Lleida a Vinaixa, y servicio por carretera entre Vinaixa y Sant Vicenç de Calders (R13) y entre Vinaixa y Reus (R14).

En la R15, habrá tren de Reus a Barcelona, y en el tramo Reus-Móra la Nova-Riba-roja d'Ebre, se hará por carretera. Habrá trenes en la R16, R17 y RT2, y servicio por carretera en la RT1.