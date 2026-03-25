Repsol celebrará su junta el 14 de mayo, en la que propondrá abono de dividendo de 0,53 euros en enero de 2027

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MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Repsol celebrará su junta general ordinaria de accionistas el próximo 14 de mayo, en segunda convocatoria y en su sede social -el Campus Repsol-, en la que se propondrá el abono de un dividendo de 0,53 euros brutos por acción en enero de 2027 con cargo a reservas libres, informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Este importe representará así un 6% más con respecto a los 0,5 euros brutos por título que fueron abonados el pasado mes de enero por la energética.

Hace unas semanas, el grupo dirigido por Josu Jon Imaz actualizó su 'hoja de ruta' a 2028. Repsol destinará entre el 30% y el 40% del flujo de caja de las operaciones a retribuir a sus accionistas, incluyendo dividendos y recompra de acciones, esperando así distribuir alrededor de 3.600 millones de euros en dividendo en efectivo hasta 2028, cifra que se completará con recompras de acciones para alcanzar el rango de retribución comprometido.

Para 2026, el grupo ya ha anunciado que destinará cerca de 1.900 millones de euros a retribuir a su casi medio millón de accionistas. Por un lado, distribuirá 1,051 euros brutos por acción de dividendo en efectivo en 2026, un 7,8% más que en 2025, incluyendo los 0,50 euros abonados en enero de 2026. Adicionalmente, ha puesto en marcha un primer programa de recompra de acciones de hasta 350 millones de euros, con el objetivo de reducir capital social.

Para los siguientes dos años, el compromiso de la energética pasa por incrementar un 3% anual la cantidad total destinada al dividendo en efectivo, hasta 1.233 millones de euros en 2028. Este crecimiento, junto con el plan de recompra de acciones, permitirá hacer crecer el dividendo por acción en más de un 6% al año.

Asimismo, se someterá a los accionistas la aprobación de una reducción de capital social por un importe máximo de 110,537 millones de euros, equivalente al 10% del capital social, mediante la amortización de un máximo de 110,537 millones de acciones propias de la compañía.

Además, se propondrá a la Asamblea la autorización al consejo de administración para que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital, pueda aumentar el capital en una o varias veces y en cualquier momento, dentro del plazo de cinco años, mediante aportaciones dinerarias y en una cuantía nominal máxima de 552,687 millones de euros, dejando sin efecto, en la parte no ejecutada, el acuerdo a este respecto adoptado por la Junta de mayo de 2022.

Igualmente, se votará la autorización al consejo de administración, con expresa facultad de sustitución, para la adquisición derivativa de acciones de Repsol, directamente o a través de sociedades dependientes, dentro del plazo de cinco años a contar desde el acuerdo de la junta, dejando sin efecto, en la parte no utilizada, la autorización acordada en la Junta de mayo de 2022.

REELECCIÓN DE CONSEJEROS.

Por otra parte, Repsol propondrá a su junta de accionistas la reelección como consejeros de Carmina Ganyet i Cirera, Emiliano López Achurra, Iván Martén Uliarte e Ignacio Martín San Vicente.

Además, se someterá a los accionistas el examen y aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2025, así como de la gestión del consejo de administración y la designación de auditor de Cuentas del grupo para el ejercicio 2026.

También se procederá a la votación consultiva del informe anual sobre remuneraciones de los consejeros de Repsol correspondiente al ejercicio 2025; y la aprobación de tres nuevos ciclos adicionales del Plan de Compra de acciones por los beneficiarios de los Programas de Incentivo a Largo Plazo.