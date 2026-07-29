Las reservas de viviendas turísticas en la costa superan el 85% para agosto, según Rentalia

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MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las reservas de viviendas turísticas en las costas españolas para el mes de agosto han alcanzado el 85,5% de ocupación, lo que representa un incremento de un punto porcentual respecto al mismo periodo del año anterior, según un estudio de Rentalia, la plataforma de alquiler vacacional de idealista.

El informe, elaborado a partir del análisis de la disponibilidad de alojamientos situados a menos de 15 kilómetros de la playa, sitúa a Mallorca a la cabeza del ranking con un 99% de sus viviendas turísticas ya reservadas. Le siguen las costas de Asturias (95,6%), Menorca (94,6%), Lanzarote (93,5%) y Alicante (92,2%).

Por debajo de la cota del 90% se posicionan las costas de Murcia (89,1%), Cantabria (88,3%), Cádiz (87,5%), la Costa del Sol en Málaga (86,8%) y Almería (86,5%).

En el promedio nacional se sitúa Fuerteventura (85,5%), seguida por la Costa Brava (85%), la Costa del Azahar en Castellón (84,3%), Gran Canaria (82,6%), Pontevedra (81,4%) y A Coruña (80,9%).

En el extremo opuesto, las menores cifras de ocupación y, por tanto, mayor margen para reservas de última hora, se registran en la Costa de la Luz onubense (44,7%), Tenerife (72,4%), Valencia (72,6%), la Costa Dorada en Tarragona (76,7%) y Barcelona (77,9%).

MURCIA Y FUERTEVENTURA LIDERAN LOS CRECIMIENTOS.

Un total de 14 zonas costeras han registrado incrementos en sus tasas de reserva. La Costa Cálida (Murcia) lidera el crecimiento interanual al pasar del 80,6% en agosto de 2025 al 89,1% actual.

Destacan también los repuntes en Fuerteventura (del 77,7% al 85,5%) y Gran Canaria (del 75,9% al 82,6%).

Por el contrario, el mayor descenso lo experimenta Tenerife, que cae del 75,2% al 72,4%, seguida de Almería (del 88,9% al 86,5%) y Girona (del 86,9% al 85%).

Asimismo, el informe analiza los equipamientos más demandados por los usuarios: el aire acondicionado alcanza un 86,7% de reservas en los inmuebles que disponen de él, mientras que la piscina registra un 85%.

Fuera del litoral, la ocupación media de las casas rurales en el conjunto de España para el mes de agosto se sitúa en el 87,6%.