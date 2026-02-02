Retirados 108 anuncios de alojamiento turístico en zonas palestinas ocupadas por Israel tras aviso de Consumo

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ofrece una rueda de prensa, en el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, a 16 de enero de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, Pablo Bustinduy, ha anunciado este lunes que seis plataformas de alojamientos turísticos ha retirado 108 anuncios de alojamientos turísticos en territorios palestinos ocupado por Israel, que supone casi el 80% del total de lo requerido por el departamento gubernamental el pasado diciembre de 2025.

En una entrevista en 'La Hora' de RTVE, el ministro ha señalado que se está a la espera de que una séptima plataforma elimine los 30 anuncios restantes, ya que son 138 la oferta exigida a suprimir.

Además, esta restricción no solo ha afectado a los anuncios en España, sino que también "para otros países", según ha destacado el titular de Consumo.

Este requerimiento se enmarca en el Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina. En concreto, se apoya en su artículo 4, donde se establece que la publicidad de la comercialización de bienes originarios de asentamientos israelíes en el territorio palestino ocupado y de servicios prestados en dichos asentamientos tendrá la consideración de publicidad ilícita.

Además, el Ministerio explica que, según la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia de 19 de julio, titulada 'Consecuencias jurídicas derivadas de las políticas y prácticas de Israel en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental', las violaciones cometidas por Israel en el territorio palestino ocupado tienen consecuencias jurídicas para el resto de los estados de la comunidad internacional.

La Corte concluyó que los Estados tienen la obligación de "tomar medidas para impedir las relaciones comerciales o de inversión que contribuyan al mantenimiento de la situación ilegal creada por Israel en el territorio palestino ocupado".

"Esto es el derecho internacional, es lo que dice la legislación internacional. Sólo lo estamos aplicando y cumpliendo", ha añadido este lunes, además, durante su intervención.