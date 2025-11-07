Archivo - Rheinmetall y la finlandesa Iceye completan la creación de su empresa de fabricación de satélites SAR - RHEINMETALL Y ICEYE - Archivo

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La armamentística alemana Rheinmetall y la compañía finlandesa Iceye han completado la creación de su empresa conjunta para la fabricación de satélites de radar de apertura sintética (SAR), la cual iniciará sus operaciones este mismo año y tendrá su sede en el municipio germano de Neuss.

La firma alemana controlará el 60% de la 'joint venture', denominada Rheinmetall Iceye Space Solutiones, y Iceye el 40% restante.

"Tan solo cinco meses después del anuncio --en mayo de 2025--, la empresa se ha constituido oficialmente. Rheinmetall Iceye Space Solutions iniciará sus operaciones en 2025 y el primer satélite se fabricará de forma local en 2026", han detallado ambas compañías en un comunicado.

Rheinmetall también ha resaltado que con esta nueva empresa conjunta refuerza su presencia en el sector espacial, el cual ha registrado un "fuerte incremento de la demanda de capacidades de reconocimiento por parte de las Fuerzas Armadas y de seguridad de todo el mundo".

En ese sentido, las dos compañías han puesto como ejemplo de ello el uso de los satélites SAR en Ucrania para la obtención de imágenes de reconocimiento.

"Los satélites SAR ofrecen una ventaja sobre los satélites convencionales, ya que pueden generar imágenes de alta resolución independientemente de las condiciones meteorológicas o la hora del día", han explicado.