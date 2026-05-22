Riquelme destaca el valor "transformacional" de compra de Iberdrola México, ya que "cambia la escala" de Cox

El presidente ejecutivo de Cox, Enrique Riquelme - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cox, Enrique Riquelme, ha subrayado el valor "transformacional" para el grupo de la compra de Iberdrola México y ha asegurado que, "con independencia de su decisión final" respecto a una posible candidatura a la presidencia del Real Madrid, tiene "plena confianza" en el equipo directivo de la compañía.

En su discurso ante la junta general de accionistas de la empresa, celebrada en Sevilla, Riquelme valoró que 2025 fue "uno de los años más importantes de la historia reciente" de la compañía, "cambiando de dimensión" y culminado con la operación "transformacional" que supone la compra de Iberdrola México.

La 'utility' de agua y energía cerró a finales de abril la adquisición por unos 4.000 millones de dólares (unos 3.414 millones de euros), incorporando así una plataforma de generación con capacidad instalada operativa de 2.600 megavatios (MW) y la mayor suministradora de México, con más del 25% de cuota de mercado. Además, incorpora un 'pipeline' de alrededor de 12.000 MW de proyectos renovables en distintas fases de desarrollo.

Riquelme consideró que esta operación "cambia la escala" de Cox y refuerza "la calidad y recurrencia de su negocio". Asimismo, subrayó que la compra "no responde a una decisión oportunista ni aislada", ya que consideró que es "el resultado natural" de una estrategia lanzada desde la salida a Bolsa del grupo para incrementar progresivamente el peso de activos propios, "capaces de generar ingresos y flujos de caja recurrentes y predecibles" y, además, "en una geografía que conoce bien".

"UNA COMPAÑÍA PREPARADA PARA CRECER Y DURAR DURANTE DÉCADAS".

El directivo, que aseguró que el crecimiento de Cox "estará siempre ligado a la disciplina financiera", indicó así que la compra de Iberdrola México no pasa por ser solamente un crecimiento de escala, sino "la construcción de una compañía distinta".

"Aspiramos a construir un grupo industrial de referencia capaz de combinar crecimiento, disciplina financiera y excelencia operativa en sectores esenciales para el futuro. No estamos construyendo una compañía pensada para un ciclo corto. Estamos construyendo una compañía preparada para crecer y durar durante décadas", aseveró.

Asimismo, el presidente de Cox puso en valor que en 2025 el grupo alcanzó "niveles récord" de ingresos, resultado bruto de explotación (Ebitda) y beneficio neto, superando los 1.100 millones de euros de facturación, con un crecimiento superior al 60% respecto al año anterior, y un Ebitda de 225 millones de euros.

Por otra parte, Riquelme, foco en las últimas semanas por su posible candidatura para pelear la presidencia del Real Madrid a Florentino Pérez, afirmó a este respecto que, "con independencia de la decisión final que tome", tiene "plena confianza" en el equipo directivo de Cox.

"Que ha demostrado ser pieza fundamental de su liderazgo y la ejecución de su estrategia, de conseguir los mejores resultados de su historia, mantener una sólida y estricta disciplina financiera y ejecutar con éxito una adquisición transformacional que mejora sustancialmente el posicionamiento estratégico de la compañía", añadió al respecto.

Riquelme ya remitió una carta a la Junta Electoral del club manifestando su voluntad de concurrir como candidato a la presidencia del Real Madrid y encabezando una candidatura propia.

CAMBIO DE DENOMINACIÓN A COX INFRASTRUCTURE GROUP.

Por otra parte, los accionistas de Cox dieron su visto bueno al cambio de su denominación social de Cox ABG Group a Cox Infrastructure Group, así como a las cuentas anuales y el informe de gestión del ejercicio 2025 y a la reelección de PriceWaterhouseCoopers como auditor de la sociedad para el ejercicio 2026.

También aprobaron una remuneración fija para los consejeros de Cox en forma de entrega de acciones "para compensar de manera equitativa el trabajo y la dedicación adicionales que supondrá a lo largo de 2026 el ejercicio de sus funciones, tomando en consideración la situación de crecimiento de la sociedad".

De cara al ejercicio 2026, se proponía así que cada consejero tenga derecho a recibir un número máximo de 15.150 acciones, siendo el valor de las acciones que servirá de referencia de 10,23 euros por acción.

Además, respaldaron la aprobación de un incentivo a largo plazo, que incluye la entrega de acciones y/o metálico, dirigido a los principales directivos, entre los que se incluyen los consejeros ejecutivos de Cox.

Este plan, que se desarrollará en el 'Reglamento del Plan de Incentivo a Largo Plazo 2025-2028', permitirá a los beneficiarios del mismo percibir, transcurrido un determinado periodo de tiempo, un incentivo pagadero en acciones de Cox, siempre que se cumplan determinados objetivos estratégicos de la sociedad y se reúnan los requisitos previstos para ello en el Reglamento del Plan.