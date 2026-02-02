RIU refuerza su inversión en Zanzíbar con su tercera apertura y el debut de su segmento 'Elite Club'

RIU refuerza su inversión en Zanzíbar con la apertura del Riu Palace Swahili y el debut de su segmento 'Elite Club' - RIU

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

RIU Hotels & Resorts ha anunciado este lunes la inauguración del Riu Palace Swahili, su tercer establecimiento en Zanzíbar (Tanzania), consolidando así su apuesta estratégica por el mercado africano y la zona de Nungwi.

Este nuevo activo de cinco estrellas, operado bajo la marca 'Adults Only', eleva la capacidad alojativa de la cadena en el destino y se suma a la operativa del Riu Palace Zanzibar y el Riu Jambo.

Con esta incorporación, la compañía balear completa un ecosistema de servicios complementarios en una de las regiones con mayor crecimiento turístico del océano Índico, donde la firma mantiene una presencia estable desde el ejercicio 2018.

La apertura del Riu Palace Swahili supone un hito en la segmentación de la oferta de RIU en la región al introducir, por primera vez en este destino, el concepto 'Elite Club'.

Este servicio de categoría superior está diseñado para captar al viajero de alto poder adquisitivo y cuenta con un inventario exclusivo de 76 habitaciones. De estas, 52 son villas de lujo que integran piscina privada, mientras que las 24 restantes ofrecen vistas frontales al mar.

Este modelo de negocio premium incluye beneficios exclusivos como áreas de check-in independientes, un restaurante privado y zonas reservadas en playa con atención personalizada y servicios de aromaterapia, optimizando así la rentabilidad por cliente.

En el plano operativo, el establecimiento cuenta con un total de 505 habitaciones diseñadas bajo estándares modernos y funcionales.

La infraestructura gastronómica es uno de los pilares de la inversión, ofreciendo el modelo 'Todo Incluido 24 Horas' a través de cinco restaurantes de especialidades: el restaurante principal Karibu, el concepto de cocina fusión Krystal, el italiano Duomo, el mediterráneo Helios y un Steakhouse especializado.

Además, la oferta se complementa con seis puntos de venta de bebidas y cafetería, incluyendo bares acuáticos y dos piscinas de tipo 'infinity' que funcionan como eje central del complejo.

Desde el punto de vista de la estrategia de marca y entretenimiento, la inauguración conlleva el debut de las 'RIU Party' en el archipiélago. Estas celebraciones, que se han convertido en una de las señas de identidad de la cadena a nivel global, se celebrarán semanalmente en las instalaciones del vecino Riu Jambo, permitiendo la interconexión de los clientes de los tres hoteles de la firma en la isla.

Esta sinergia operativa busca no solo diversificar la oferta de ocio, sino también fomentar el flujo de clientes entre las diferentes propiedades de la compañía, maximizando el aprovechamiento de los recursos de entretenimiento.