Robles asegura que las empresas de Tess Defence están "incumpliendo los plazos del 8x8" y pide responsabilidad

Margarita robles en una visita al Regimiento de Infantería 'Príncipe' nº3 en Siero (Asturias). - MINISTERIO DE DEFENSA

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado que las empresas del consorcio Tess Defence, liderado por Indra y compuesto por Sapa Placencia, Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) y Santa Bárbara Sistemas (GDELS), están "incumpliendo los plazos del programa del vehículo blindado 8x8", al tiempo que les ha pedido responsabilidad.

"Hay un compromiso de las empresas que forman parte del consorcio de cumplir plazos y esos plazos no se han cumplido, está habiendo un incumplimiento y yo tengo que decirlo claramente", ha expresado la titular del ramo este viernes en declaraciones a los medios de comunicación tras su visita el acuartelamiento 'Cabo Noval' en Siero (Asturias).

Robles ha destacado asimismo que al departamento que dirige "siempre le ha preocupado el programa 8x8", por lo que personalmente también le preocupan "enormemente" los mencionados incumplimientos.

"Hago un llamamiento a la responsabilidad de las empresas para que cumplan pronto y en forma el contrato del 8x8", ha manifestado, añadiendo que es un tema en el que las empresas tienen que tomar las decisiones correspondientes, "porque el Ejército de Tierra se merece lo mejor".

De este modo, la titular de la cartera de Defensa ha incidido en que esta es la "mejor manera de que se pueda seguir trabajando con seguridad".

"Por tanto, destacar nuestra preocupación sobre el programa 8x8, que yo la llevo transmitiendo desde hace muchos años, porque hay unos incumplimientos claros por parte de las empresas que forman parte del consorcio", ha concluido.