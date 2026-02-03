Rodalies mantendrá este martes "la misma oferta ferroviaria" que el lunes

El portavoz de Renfe en Catalunya, Antonio Carmona, en una imagen de archivo. - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Renfe en Cataluña, Antonio Carmona, ha asegurado que el servicio de Rodalies para este martes mantendrá la misma configuración y oferta que la desplegada durante este lunes: "Hablamos de certezas, y la certeza es que este martes iniciaremos el servicio con la misma oferta ferroviaria que ayer".

Así lo ha manifestado en una atención a los medios en la estación de Sants de Barcelona el lunes por la tarde, en la que ha subrayado que la prioridad de la compañía es "garantizar la movilidad de todos los viajeros", ya sea mediante el transporte por vía ferroviaria o a través del plan alternativo por carretera.

Para ello, el dispositivo cuenta con un despliegue de 150 autobuses y 700 informadores distribuidos por todo el territorio para asistir a los usuarios y actualizar la información del estado del servicio en tiempo real.

En total son 11 los tramos que este martes volverán a cubrirse por carretera mediante servicios alternativos, como ha ocurrido este lunes.

Respecto a la recuperación de la red, el portavoz ha destacado que ayer por la mañana se ha restablecido el tramo entre Figueras y Portbou (Gerona), lo que permite recuperar el recorrido completo de la línea desde Barcelona hasta la frontera francesa.

Sin embargo, ha reconocido que se sigue trabajando para eliminar limitaciones en la red, especialmente en lo relativo a frecuencias y demoras que todavía afectan a diversas líneas.