Rovi gana 162,8 millones hasta septiembre, un 67% más, tras aumentar un 16% sus ingresos

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Rovi obtuvo un beneficio neto de 162,8 millones de euros en los nueve primeros meses del año, cifra un 67% superior a la del mismo periodo de 2025, según ha informado este jueves la farmacéutica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El resultado bruto de explotación (Ebitda) de Rovi totalizó 226,6 millones hasta septiembre, un 52% más que en igual periodo del año pasado, mientras que el resultado neto de explotación (Ebit) subió un 56%, hasta los 198,7 millones de euros.

Los ingresos operativos de la farmacéutica se situaron en 610,2 millones en los nueve primeros meses del año, un 16% más que en igual periodo de 2025, debido, principalmente, al comportamiento del negocio de fabricación a terceros, cuyos ingresos avanzaron un 45%, hasta los 263,9 millones de euros.

Además, las ventas del negocio de especialidades farmacéuticas de Rovi aumentaron un 1% entre enero y septiembre, hasta los 346,1 millones de euros.

El margen bruto de la farmacéutica se incrementó en 5,7 puntos con respecto a los nueve primeros meses de 2025, hasta situarse en el 72,7%.

La compañía ha explicado que este incremento incluye el impacto del reconocimiento de ingresos asociados a la subvención de investigación y desarrollo (I+D) concedida por el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) para el proyecto Laisolid.

Para el conjunto de este año, Rovi espera que sus ingresos operativos crezcan entre un 0% y un 10% con respecto a 2025.

De cara a 2027, la farmacéutica ha informado que publicará dichas previsiones cuando se conozcan los resultados del ejercicio 2026, en febrero del año que viene.

"Los avances logrados durante el ejercicio refuerzan nuestra confianza en las perspectivas de crecimiento de Rovi. La combinación de una sólida plataforma industrial, una cartera de clientes cada vez más diversificada, una creciente presencia internacional y una apuesta decidida por la innovación nos permite afrontar el futuro con confianza y nos sitúa en una posición favorable para generar crecimiento sostenible y crear valor a largo plazo para nuestros accionistas y demás grupos de interés", ha subrayado Juan López-Belmonte Encina, presidente y consejero delegado de Rovi.