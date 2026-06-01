Russell Bedford España refuerza su sede en Madrid con la incorporación de Jorge Fernández y Alfonso Manzano

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MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Russell Bedford España ha anunciado el refuerzo de su oficina de Madrid con la incorporación de los socios Jorge Fernández y Alfonso Manzano, que asumirán nuevas responsabilidades en la sede de la capital.

Según ha informado la empresa de servicios profesionales en una nota de prensa, Jorge Fernández será el socio responsable de las oficinas, mientras que Alfonso Manzano liderará el área de 'forensic'.

Fernández cuenta con más de 35 años de trayectoria profesional en firmas como EY y Accenture, donde ha ocupado posiciones de responsabilidad vinculadas al crecimiento, la gestión de negocios y el acompañamiento a clientes en proyectos estratégicos.

Por su parte, Manzano impulsará el desarrollo del área de 'forensic' y fortalecerá la capacidad de Russell Bedford para acompañar a compañías en contextos de alta complejidad, investigación y resolución de conflictos.

"Estas incorporaciones responden a una visión clara: construir una firma más sólida y con mayor capacidad de generar valor para nuestros clientes", ha afirmado el socio director de Russell Bedford España, Ricardo García-Nieto Serratosa.

"No creemos en crecer por crecer; crecemos para ser más competitivos, para invertir mejor en tecnología, ampliar capacidades, incorporar mayor experiencia sectorial, generar más oportunidades de desarrollo profesional y, en definitiva, ofrecer un mejor servicio al cliente", ha añadido.