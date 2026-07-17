Saab dispara un 29% sus ganancias hasta junio por el aumento de los pedidos en defensa, hasta 329 millones

Archivo - FILED - 07 September 2011, Hamburg: FILE PHOTO - The Saab logo is pictured on the trunk of a car in a junkyard in Hamburg. Photo: Christian Charisius/dpa - Christian Charisius/dpa - Archivo

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La compañía de defensa sueca Saab registró unas ganancias netas atribuidas de 3.636 millones de coronas (329,4 millones de euros) en el primer semestre del ejercicio, lo que representa un incremento del 29% en comparación con los 2.813 millones de coronas (255 millones de euros) del mismo periodo de 2025, un crecimiento que la compañía enmarca en el aumento de los pedidos en el sector.

La facturación de la compañía alcanzó los 44.617 millones de coronas (4.042 millones de euros), un 25% más que los 35.578 millones de coronas (3.223 millones de euros) que ingresó en los primeros seis meses del curso previo.

El resultado neto de explotación (Ebit) se situó en 4.714 millones de coronas (427 millones de euros), es decir, un 37% más que los 3.431 millones de coronas (311 millones de euros) del mismo periodo de 2025.

En tanto, el resultado bruto de explotación (Ebitda) cerró junio en 6.505 millones de coronas (589 millones de euros), lo que representa un 31% más que los 4.971 millones de coronas (unos 450 millones de euros) de hace un año.

De este modo, el margen operativo de Saab en el primer semestre de 202 se situó en el 10,6%, un punto porcentual por encima del 9,6% obtenido al cierre de junio del año pasado, mientras que el margen de Ebitda sobre los ingresos rozó el 15%, en comparación con el 14% del mismo periodo de 2025.

Por otro lado, el flujo de caja libre de Saab cerró la primera mitad del ejercicio con un resultado negativo de 594 millones de coronas (54 millones de euros), frente a los 'números rojos' de 1.769 millones de coronas (160 millones de euros) de hace 12 meses.

"Hemos registrado un sólido segundo trimestre, con un aumento de los pedidos recibidos, un elevado crecimiento orgánico de las ventas y un margen operativo reforzado", ha destacado el consejero delegado de Saab, Micael Johansson, que ha añadido que la demanda de su oferta de productos "sigue siendo elevada, ya que los clientes invierten tanto en necesidades inmediatas como a largo plazo".