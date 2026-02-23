Sacyr alcanza una cartera récord de infraestructuras de 12.470 millones de euros en 2025, un 16% más

Ruta 68 en Chile - SACYR

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La cartera de proyectos del negocio de Ingeniería e Infraestructuras de Sacyr alcanzó su récord histórico de 12.470 millones de euros al cierre del ejercicio 2025, lo que supone un incremento del 16% respecto al año anterior.

El 73% de esta cifra corresponde a trabajos para sus proyectos concesionales, frente al 71% del año pasado, según ha informado la compañía en un comunicado, antes de que el próximo jueves, 26 de febrero, presente sus últimos resultados anuales.

La cartera concesional suma ya 47.668 millones de euros, similar a la del ejercicio anterior, tras la desconsolidación de 3.461 millones por la venta de tres autopistas en Colombia.

Por su parte, Sacyr Agua cerró el año con una cartera de 6.979 millones, un 45% más, gracias al proyecto adjudicado en Chile para construir la mayor planta de reúso de Latinoamérica.

Sumando todas sus actividades, la cartera alcanza ya un volumen total de 67.425 millones de euros, un 6% más, tras ganar nuevos contratos por un valor de 13.584 millones de euros a lo largo de 2025.

Por actividades, Concesiones contrató 6.802 millones de euros (+7%); Ingeniería e Infraestructuras, 4.179 millones (+33%) y Agua, 2.603 millones, frente a los 113 millones de 2024.

Entre las principales adjudicaciones de 2025 se encuentra la concesión de Red Aeroportuaria del Norte y el principal proyecto de Sacyr Agua: la planta de reúso de Antofagasta, ambos en Chile.

En Italia, Sacyr se adjudicó el año pasado la concesión del Parque de la Salud de Novara; en Paraguay, la concesión de los accesos a Asunción de la Ruta 2 y 7, y en Irlanda, la construcción de un túnel bajo la pista del Aeropuerto de Dublín.

En España, sumó contratos por valor de 1.033 millones de euros, fundamentalmente en el área de construcción (930 millones), donde destaca la ampliación de la línea 5 del Metro de Madrid (150 millones).