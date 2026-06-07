Sacyr estima en 19.000 millones de euros las distribuciones futuras que le aportarán sus concesiones

Archivo - Fachada de la sede de Sacyr, en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Sacyr prevé alcanzar una cifra de 19.000 millones de euros en distribuciones futuras procedentes de su cartera de activos concesionales.

Así lo detalla la compañía en la documentación proporcionada con motivo de su Junta General de Accionistas (JGA) de 2026, donde consolida su modelo de crecimiento enfocado en activos de valor e infraestructuras a largo plazo.

La empresa atraviesa un periodo de sólida fortaleza financiera tras cerrar el ejercicio de 2025 superando sus objetivos operativos. En concreto, Sacyr registró un flujo de caja operativo de 1.359 millones y logró una conversión del 100% de su Ebitda en caja.

Además, el grupo ha obtenido el reconocimiento externo a su solvencia mediante la consecución del rating de "grado de inversión".

Este escenario financiero positivo viene respaldado por una fuerte posición de liquidez, ya que la firma presidida por Manuel Manrique dispone de un total de 2.140 millones de euros de caja neta lista para ser invertida en nuevas adjudicaciones estratégicas.

FUERTE REVALORIZACIÓN DE LOS ACTIVOS PARA 2033

De cara al largo plazo, dentro de su hoja de ruta estratégica denominada "Visión 2033", Sacyr estima que la valoración de sus activos concesionales se situará en el entorno de los 10.000 millones de euros, lo que supondría más que duplicar los 4.000 millones de euros en los que estaban valorados a fecha de diciembre de 2025.

Para ese mismo horizonte temporal, la multinacional proyecta que la inversión bajo gestión supere los 60.000 millones de euros (frente a los más de 28.000 millones actuales), apoyada en un capital propio ('equity') invertido estimado de entre 4.500 y 5.000 millones de euros.

MAPA GLOBAL DE OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN POR PAÍSES

Con el objetivo de consolidarse como la primera compañía del mundo en el desarrollo de infraestructuras de transporte, salud y agua, Sacyr mantiene bajo análisis una amplia cartera de proyectos internacionales segmentada en los mercados clave de Estados Unidos, Canadá, Australia, Irlanda, Reino Unido, Portugal, Italia, Chile y Brasil.

En Estados Unidos, la compañía compite por contratos en el sector de universidades y en proyectos de carriles de peaje dinámico o gestionados ('managed lanes'). En esta división destacan opciones en las autopistas I-24 e I-65 en Tennessee, la I-285 Este y Oeste en Georgia y la I-495 en Virginia.

En Canadá, el grupo analiza oportunidades para la edificación e infraestructura de salud en el Windsor Hospital y el Sick Kids Hospital (ambos en Ontario), así como en el Dartmouth Mental Health (Nueva Escocia). Adicionalmente, opta a los proyectos de ampliación del aeropuerto de Toronto y de la línea 1 de metro de la misma localidad.

Australia es uno de los mercados con más opciones diversificadas, donde Sacyr aspira a construir la planta desaladora "Northern Water Supply" en Adelaida y la planta potabilizadora "Wyaralong" en Brisbane. En el plano de infraestructuras sociales y deportivas, se postula para construir el hospital "Parkville Western Tower", el hospital de Peel y el Estadio Olímpico de Brisbane.

En Italia, la firma tiene el foco puesto en la gestión de importantes redes de transporte terrestre, incluyendo las autopistas A4 (tramos Brescia-Padova y Torino-Milano), la autopista A22 (Modena-Brennero-Austria) y la IP Roma-Latina.

En cuanto a Chile, Sacyr busca ampliar su hegemonía en el país andino postulándose a las concesiones viales de la Ruta 57 (Santiago-Los Andes) y la Ruta Caldera-Antofagasta. Del mismo modo, analiza el desarrollo del Puerto de San Antonio y diversos proyectos ligados a la gestión del agua.

En el territorio irlandés evalúa infraestructuras de transporte urbano como el Metrolink M500 (Aeropuerto de Dublín), el Metrolink 402 y el Irish Rail DART. En el mercado británico, compite por el New Frimley Hospital y el proyecto sostenible de transferencia y reciclaje de agua "Hampshire Water Transfer".

En Portugal, la constructora y concesionaria se posiciona para las futuras líneas ferroviarias de Alta Velocidad, mientras que en el mercado brasileño estudia la licitación de la Ruta Portuaria do Sul.

Por último, en cuanto a España, el plan de expansión nacional de la empresa está concentrado en aportar soluciones e inversiones para el desarrollo y optimización del ciclo integral del agua.

En el mercado español, la compañía apuesta por un pacto de Estado de infraestructuras para subsanar el grave deterioro de conservación de las mismas, abogando por fomentar las concesiones, articular contratos colaborativos e implantar el pago por uso de las vías, además de rechazar de plano el mecanismo de subastas en los contratos, al considerar que es "obsoleto".