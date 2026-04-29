Sacyr gana 38 millones hasta marzo, un 40% más, y dispara un 60% el dividendo

Archivo - Ruta 68 en Chile de Sacyr - SACYR - Archivo

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Sacyr obtuvo un beneficio neto de 38 millones de euros en los tres primeros meses de 2026, lo que supone un incremento del 40% respecto al mismo periodo del año anterior, al tiempo que ha anunciado un aumento del 60% en el dividendo que entregará con cargo a los resultados del año pasado.

El flujo de caja operativo, que es el indicador que mejor refleja la evolución operativa de una empresa concesionaria como Sacyr, avanzó un 12%, hasta los 223 millones de euros, una vez deducida la contribución de la caja de los activos vendidos en 2025, según explica la compañía con motivo de la presentación de sus últimos resultados trimestrales.

La cifra de negocios alcanzó los 1.116 millones de euros, un 5% superior, y el resultado bruto de explotación (Ebitda) creció un 9%, hasta los 327 millones de euros, de los que el 92% procede de sus activos concesionales.

Este último negocio concesional registró unos ingresos de 463 millones de euros, un 23% más que hace un año. La parte del negocio procedente de su operativa avanzó un 10%, mientras que los ingresos procedentes de las obras de construcción se dispararon un 58% debido a las obras de sus concesiones de autopistas y hospitales en Chile, Reino Unido, Paraguay y Colombia.

El negocio de Ingeniería e Infraestructuras, cuya estrategia es hacer proyectos para terceros solo si tienen bajo riesgo, aumentó un 3% sus ingresos, hasta los 712 millones de euros. El 73% de la cartera de este negocio corresponde a las propias concesiones de la compañía.

En cuanto a su segmento de Agua, la facturación fue de 76 millones de euros, un 19% superior, tras hacerse con nuevos contratos en Huelva, Madrid y Tenerife por 84 millones de euros.

El importe de la deuda neta a 31 de marzo ascendía a 6.721 millones de euros, que es la que se paga con el propio flujo de caja de sus concesiones y fue un 5,7% superior, aunque la deuda neta con recurso (la ajena a sus proyectos) se limitaba a 289 millones de euros.

AUMENTA EL DIVIDENDO

Con todo ello, la compañía ha anunciado que propondrá en su próxima junta de accionistas, que se celebrará el 4 de junio, el reparto de un dividendo de 0,15 euros, lo que supone un 60% más que el entregado el año pasado.

El dividendo se distribuirá en dos repartos, un primer pago de 0,1 euros en julio y otro de 0,05 euros para enero de 2027.

La junta también votará la reelección de Demetrio Carceller Arce como consejero dominical, así como la de José Joaquín Güell Ampuero y de María Jesús de Jaén Beltrá como consejeros independientes.