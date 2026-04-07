Samsung anticipa un resultado récord en el primer trimestre ante el impulso de la IA

Archivo - FILED - 01 September 2012, Berlin: The logo of the South Korean company Samsung is seen at the International Consumer Electronics Fair IFA. Photo: Robert Schlesinger/dpa-Zentralbild/dpa - Robert Schlesinger/dpa-Zentralbi - Archivo

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Samsung Electronics espera registrar un beneficio operativo de aproximadamente 57,2 billones de wones (32.890 millones de euros) en el primer trimestre de 2026, lo que supondría un resultado trimestral récord para el gigante tecnológico surcoreano.

La proyección de beneficio operativo de Samsung para los meses de enero a marzo de 2026 supone multiplicar por más de ocho (+755%) el beneficio operativo anotado en el mismo periodo de 2025, mientras que representa una mejora del 185% en comparación con los tres meses inmediatamente anteriores.

En cuanto a las ventas, el fabricante de Suwon confía en que sus ingresos sumarán 133 billones de wones (76.470 millones de euros) en el primer trimestre del año, una cifra un 68% superior a la anotada por Samsung en el mismo periodo de 2025 y un 41,7% por encima de la correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2025.

Las acciones de Samsung han cerrado la sesión de este martes con una subida del 1,76%, hasta los 196.500 wones y acumulan una revalorización del 52% en lo que va de año ante el aumento de la demanda de chips para alimentar el crecimiento de los centros de datos y la infraestructura de IA.