Samsung dispara un 1.355% el beneficio en el segundo trimestre, hasta 43.110 millones

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MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El gigante tecnológico surcoreano Samsung Electronics registró un beneficio neto atribuido récord de 71,3 billones de wones (43.110 millones de euros) durante el segundo trimestre de 2026, lo que supone un incremento interanual del 1.355% o multiplicar casi por 15 el resultado del mismo periodo del ejercicio anterior.

Asimismo, el beneficio operativo alcanzó también un récord trimestral de 89,5 billones de wones (54.120 millones de euros), lo que supone multiplicar por 19 la cifra contabilizada entre abril y junio del año pasado.

De su lado, las ventas de Samsung en el segundo trimestre sumaron 171,5 billones de wones (103.710 millones de euros), un 130% más que un año antes.

En concreto, la división de electrónica de consumo y comunicaciones móviles (DX) aportó 48 billones de wones (20.030 millones de euros), un 10% más, mientras que la división de memorias (DS) facturó 125,5 billones de wones (75.890 millones de euros), un 357% más.

De su lado, las ramas de SDC y la de conectividad en vehículos y audio (Harman) brindaron a la compañía 7,5 billones de wones (4.540 millones de euros) y 4,6 billones de wones (2.780 millones de euros), lo que representa un 17% y un 19% más, respectivamente.

Por su parte, la rentabilidad financiera (RoE) del segundo trimestre aumentó al 56% desde el 5% de un año antes, mientras que el margen sobre el resultado bruto de explotación (Ebitda) subió hasta el 59%, frente al 20% del segundo trimestre de 2025.