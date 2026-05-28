San Basilio (CNMV), sobre la fusión fallida de Indra y Escribano: "Generaba un claro conflicto de interés"

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Carlos San Basilio, comparece ante la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital, en el Congreso de los Diputados, a 28 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Carlos San Basilio, ha dicho este miércoles que la fusión fallida entre Indra y la empresa familiar de los Escribano (EM&E) generaba un conflicto de interés "claro".

Ángel Escribano era presidente de Indra al mismo tiempo que la empresa estudiaba una posición integración con su empresa familiar que presidía su hermano. Finalmente, Escribano renunció a la presidencia de Indra y EM&E a la fusión por supuestas presiones de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Durante su comparecencia en la Comisión de Economía del Congreso para dar cuenta de diferentes asuntos del organismo, la diputada del PP Irene Garrido ha preguntado a San Basilio por este asunto y por la "preocupante intervención" por parte del Gobierno que considera que ha habido en Indra.

San Basilio ha comentado que el regulador financiero ejerció una viligencia intensificada sobre esta operación por circunstancias que iban más allá de la presencia de capital público. "Se daban determinadas circunstancias más allá de la presencia del sector público que nos han conducido a ser especialmente vigilantes", ha aseverado en la Cámara Baja.

Es en este punto cuando el máximo representante de la CNMV ha detallado que uno de los principales motivos que explicaba esa vigilancia fue la existencia de una operación por una posible integración de una empresa que generaba un "conflicto de interés claro por una operación con parte vinculada".

En ese escenario, la CNMV trasladó a Indra la necesidad de que pusieran en marcha procedimientos para la gestión adecuada de este conflicto de interés. Así, San Basilio ha aseverado que el organismo mantuvo dicha interacción con la empresa y dejó claro la importancia de que el protocolo "se hiciera público y fuera información conocida".

"De cara al abuso del mercado en operaciones que generan tantísimo ruido en el mercado, pues lo que estamos es siempre atentos a qué información puede afectar al mercado y hasta qué punto realmente es rumorología o hay algo de verdad detrás", ha remachado.

Asimismo, el regulador ha subrayado la importancia de que la información llegue al mercado de forma confirmada y no a través de rumores, indicando que "es información que debería tener el mercado, no a través de rumores, sino confirmada por las partes", lo que refleja el compromiso de la CNMV con la transparencia y la protección del inversor.

San Basilio también ha indicado que algunas de las publicaciones realizadas por los implicados en estos procesos han sido resultado de requerimientos directos de la CNMV, de modo que algunas de las informaciones que han tenido que publicar los implicados en todo este proceso ha sido a requerimiento de la CNMV.

SE SUPERVISA IGUAL A PÚBLICAS QUE A PRIVADAS

En el marco de empresas participadas por la SEPI, el presidente del regulador ha afirmado que la presencia de capital público en empresas cotizadas no influye en el trato que reciben de la CNMV, asegurando que cuando es una empresa cotizada con una participación de SEPI, se le mandan los mismos requerimientos y se hacen las mismas exigencias que a las empresas que no tienen participación del sector público.

Asimismo, ha destacado que empresas participadas por lo público como privadas "responden de la misma manera", lo que a su juicio demuestra el "respeto" que tienen las cotizadas, las gestoras y todas las entidades supervisadas por la CNMV. También ha ensalzado "la rapidez" con la que reaccionan a los requerimientos.

El máximo responsable del regulador ha insistido en que no hay distinción entre los requerimientos cuando una empresa tiene presencia del sector público o no, y ha reafirmado el compromiso de la CNMV con la igualdad de trato en la supervisión de todas las entidades cotizadas, independientemente de su composición accionarial.