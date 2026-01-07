San Sebastián "restringe al máximo" la concesión de licencias de alojamientos y viviendas turísticas

El alcalde de San Sebastián, Jon Insausti. - EUROPA PRESS

SAN SEBASTIÁN 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de San Sebastián ha aprobado una modificación del Plan General de Ordenación Urbana que "restringe al máximo" la concesión de licencias de alojamientos y viviendas turísticas. El alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, ha destacado que se trata de una medida "referente", puesto que "ningún municipio ha tomado una decisión que englobe a tantos tipos de hospedaje" que, además, "responde a una demanda e inquietud" de la ciudadanía.

En rueda de prensa el alcalde donostiarra, Jon Insausti, ha señalado que esta modificación, que se aprobará de forma definitiva en el Pleno de este mes a fin "reajustar normas de implantación de usos de hospedaje y establecimientos turísticos (hoteles, pensiones, apartamentos turísticos, albergues, viviendas de uso turístico; habitaciones en viviendas para uso turístico, etc)".

Según ha indicado, la modificación que se ha ajustado a las alegaciones e informes presentados en el periodo establecido, logra "restringir al máximo la creación de plazas turísticas dentro de lo permitido por la legalidad y blinda jurídicamente la restricción que protege las parcelas residenciales de la ciudad, garantizando que allá donde existe previsión de vivienda no tenga cabida ningún tipo de alojamiento turístico".

El alcalde donostiarra ha destacado que ahora "Donostia cuenta ya con un instrumento legal definitivo para regular la creación de hoteles y viviendas de uso turístico pionero en el Estado", que va a permitir "una convivencia equilibrada, pero priorizando siempre a las y los donostiarras".

Insausti ha defendido que "las viviendas tienen que ser para vivir" y con esta modificación se ofrece "garantía y seguridad jurídica" para ello. Además, ha detallado que la modificación del PGOU diferencia dos ámbitos territoriales en la ciudad.

Así, por un lado, "establece la suspensión general en la totalidad de las parcelas urbanísticas, independientemente de su calificación pormenorizada, en los ámbitos señalados de los barrios de Antiguo-Ondarreta, Ategorrieta-Ulia, Centro, Gros e Ibaeta" y en el resto de la ciudad "se plantea una suspensión en aquellas parcelas de tipo residencial".

"Esta suspensión acarreará la imposibilidad de otorgar licencias para la implantación de nuevos establecimientos y usos de hospedaje así, como la realización de las obras correspondientes o la ampliación de los preexistentes", ha afirmado.

A ello ha añadido que, "la Parte Vieja queda excluida de esta suspensión por considerarse ya zona saturada, con la limitación correspondiente de implantación de usos de hospedaje regulada en 2020". También quedan excluidas de esta medida los campings, agroturismos y casas rurales, susceptibles de implantación en suelo no urbanizable.