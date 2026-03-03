Sánchez Llibre (Foment) ve la soberanía tecnológica como debate industrial "y de productividad"

Foto de familia de la visita de Foment al MWC. - FOMENT DEL TREBALL

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 3 (EUROPA PRESS)

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha defendido este martes que la soberanía tecnológica no es solo un debate del sector tecnológico, sino uno "industrial, empresarial y de productividad".

Lo ha dicho en un coloquio en el Mobile World Congress, que se celebra hasta el jueves en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, en el estand de la Mobile World Capital Barcelona, en el marco de la visita de una delegación de empresarios de Foment del Treball al congreso, informa la patronal en un comunicado.

Sánchez Llibre ha advertido del riesgo de que Europa se convierta en "consumidora de tecnología y proveedora de datos, sin control real sobre las piezas esenciales de su futuro".

Asimismo, ha puesto en valor los activos de Cataluña en varios ámbitos tecnológicos, instando a transformarlos en capacidades estables y accesibles para el tejido empresarial.

El coloquio, moderado por la redactora jefa de Economía de 'La Vanguardia', Elisenda Vallejo, ha contado con intervenciones del director del Barcelona Supercomputing Center, Mateo Valero, el CEO de Ficosa, Xavier Pujol, y el director general de Mobile World Capital Barcelona, Francesc Fajula.