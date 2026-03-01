Sánchez pide actuar "frente a lo malo" en el ámbito digital sin "sacrificar libertad ni convivencia"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante la cena oficial de inauguración del Mobile World Congress (MWC) Barcelona 2026, en el Museu Nacional d'Art de Catalunya, a 1 de marzo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El Mobile Congre - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido que no se puede "sacrificar la libertad, la convivencia o la salud mental en el altar de los oligarcas tecnológicos", por ello ha instado a actuar "frente a lo malo", en el ámbito digital, con "firmeza, con legitimación, con convicción y sin miedo".

Lo ha expresado este domingo durante la cena oficial del Mobile World Congress (MWC), celebrada en el Museu Nacional d'Art de Catalunya, antes del inicio del congreso, que tendrá lugar entre este lunes y jueves en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, en L'Hospitalet de Llobregat.

El acto, presidido y clausurado por el Rey Felipe VI, ha contado con la presencia del ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y del ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, así como con las intervenciones del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

Sánchez ha señalado que la evolución tecnológica ha sido buena en muchos aspectos, aunque no en todos, y que España fue 'early adopter' de la tecnología y ahora es 'early aware' de los peligros que tiene.

Asimismo, ha subrayado que hace 20 años "Barcelona dio el segundo gran salto de su historia reciente", tras haber albergado los "mejores" Juegos Olímpicos, al acoger por primera vez el 'Mobile'.

Además, ha destacado que nada de ello habría sido posible sin la confianza de la GSMA ni sin el apoyo de todas las instituciones implicadas en este gran evento.

En cuanto a la transformación digital, de la mano de la inteligencia artificial (IA) y la telefonía de última generación, el presidente del Gobierno ha indicado que "todo lo bueno supera lo negativo", si bien ha apostado por actuar frente a lo malo.

"No podemos sacrificar la libertad, la convivencia o la salud mental en el altar de los oligarcas tecnológicos. No podemos permitir que aquellos que diseñan estos algoritmos para propagar determinadas informaciones en detrimento de otras comprometan el futuro de un sector tan esencial como el de la tecnología, y mucho menos podemos aceptar que la IA sea utilizada para socavar principios democráticos, la convivencia o también la salud de nuestras sociedades, bajo exigencias y coacciones inaceptables", como acaba de suceder con una gran empresa estadounidense.

SOBERANÍA DIGITAL, BUEN USO DE LAS REDES Y GOBERNANZA DE LA IA

El jefe del Ejecutivo ha enfatizado la necesidad de actuar con determinación en tres frentes: soberanía digital, buen uso de las redes y gobernanza de la IA.

En cuanto a la soberanía digital, ha señalado que, a escala nacional, se trabaja con una nueva hoja de ruta recientemente presentada en el Consejo de Ministros, y, a escala europea, con la aplicación de reglamentos como el de Servicios Digitales, el de Mercados Digitales o el de Inteligencia Artificial.

Sobre las redes sociales, ha opinado que pueden ser hoy lo más parecido a un "Estado fallido", por lo que se va a prohibir el acceso a las mismas a los menores de 16 años. El Gobierno ha instado a la Fiscalía General a investigar los delitos que allí se pueden cometer y ha advertido de que se hará que "sus directivos sean responsables penalmente" por ello.

Respecto a la gobernanza de la IA, Pedro Sánchez ha destacado que España es uno de los primeros países europeos con una Agencia Estatal de Supervisión de la inteligencia artificial y cuenta con dos supercomputadoras de IA.

Asimismo, el Gobierno va a apoyar con 250 millones de euros de los fondos Next Generation a las empresas españolas para albergar una de las nuevas gigafactorías de la UE. Se trata de una tecnología, ha explicado, que "ya está cambiando el mundo".

La inversión de las cinco grandes multinacionales del sector en centros de datos y otros activos físicos ya equivale a casi la mitad del PIB de España, ha resaltado, remarcando que "hay que garantizar que ese flujo revierta en el bien común, en el interés general, con una visión ética y humanista".

Según ha recalcado, depende de los gobiernos, la sociedad civil, la comunidad científica y las empresas que esa transformación lo sea para el bien.

"Que cierre brechas y no las ensanche; que cree mejores empleos, en lugar de destruirlos, y que genere riqueza para todos, en vez de concentrarla, como está ocurriendo, en unas pocas manos".

El presidente del Gobierno ha aseverado que "el cambio es imparable", pero hay que trabajar para que "no sea improvisado y para que este sector siga siendo lo que ya es hoy: todo un motor de desarrollo". "Cuenten con el Gobierno de España para seguir en ese camino", ha concluido.

"SIEMPRE HAY ESPACIO PARA UNA SOLUCIÓN NEGOCIADA"

Por su parte, Sánchez ha asegurado que "siempre hay espacio para una solución negociada en vez de dejarse arrastrar por la solución de las armas" en Oriente Próximo.

En este contexto, el presidente del Gobierno ha añadido que se puede estar en contra de un "régimen odioso como el iraní y, a la vez, estar en contra de una intervención militar" que ha tildado de injustificada, peligrosa y fuera de la legalidad internacional.

Sánchez ha recordado las advertencias dadas sobre las consecuencias del "peligroso precedente" de usar la fuerza fuera del derecho internacional, como ha ocurrido en Gaza y en Venezuela, ha dicho.

"PRECIPITANDO DE MANERA MUY PELIGROSA"

"Nos estamos precipitando de manera muy peligrosa a un mundo más inestable, más peligroso y más injusto para el común de los mortales", ha advertido Sánchez, y ha subrayado que Estados Unidos e Israel atacan a Irán unilateralmente y sin contar con la comunidad internacional.

Ha considerado que esta intervención ha "descabezado a un régimen militarista que reprime a su sociedad, especialmente a las mujeres y las niñas" y que ha agredido a los países vecinos, por lo que todas estas acciones violan el derecho internacional.

"No es que el fin no justifique los medios; es que el propio fin y estos medios corren peligro de llevarnos a un escenario peor", ha alertado el presidente del Gobierno, que ha añadido que hay espacio para una solución negociada.