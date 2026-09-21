Sánchez presenta el 'Plan IA360' y convocará a los agentes sociales para un gran acuerdo de país sobre IA

1118732.1.260.149.20260921104534 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), y el vicepresidente primero y ministro de Economía y Comercio, Carlos Cuerpo (d), durante la presentación del acto ‘IA360: plan para un despliegue responsable de la IA’, en La Moncloa, a 21 de septiembre de - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado este lunes el 'Plan IA360' para el despliegue responsable de la Inteligencia Artificial y ha anunciado que convocará el próximo mes a los agentes sociales --patronal y sindicatos-- para avanzar "en un gran acuerdo de país y un nuevo contrato social" en torno a esta tecnología.

"Es evidente que este desafío de la inteligencia artificial ya no es para dentro de 5, 10 o 50 años, es de ahora mismo. Y da la sensación de que llegamos un poco tarde", ha señalado el jefe del Ejecutivo durante el acto 'IA360: Plan para un despliegue responsable de la IA', celebrado este lunes en el Complejo de la Moncloa.

Sánchez ha expuesto la hoja de ruta con acciones concretas a desarrollar en los próximos 12 meses. Se trata de un plan para que España aproveche las oportunidades que la IA ofrece a nuestra economía. Pero que pone en el centro la seguridad ciudadana, la confianza y la protección de los más vulnerables, empezando por los menores.

El presidente ha explicado que casi la mitad de la población española en edad de trabajar ya usa la inteligencia artificial generativa, lo que, por tanto, sitúa a España en el 'top' diez en relación con el uso de esta tecnología.

Por ello, entre los principales objetivos de este plan destaca el refuerzo del músculo tecnológico del país o convertir la rápida adopción social de la tecnología en un motor económico y también en un semillero de talento, adaptando el currículum de secundaria y también de formación profesional para que los jóvenes la aprendan a usar.

Además, con este plan se pretende construir una gobernanza de inteligencia artificial que permita afrontar los retos actuales. "Creo que los riesgos de una IA sin control son cada vez más evidentes, lo estamos viendo en muchas noticias sobre problemas de ciberseguridad que se están creando con unas aplicaciones o unos modelos frente a otros", ha señalado.

Y el último objetivo del plan es impulsar entre todos, sector privado, trabajadores y también sector público, un nuevo contrato social para la inteligencia artificial. "En definitiva, un gran acuerdo de país entre sindicatos, patronal, partidos políticos y poderes públicos para ofrecer seguridad a las personas ante los cambios en el trabajo y en la vida que esta tecnología va a suponer", ha señalado.

Por eso, el mes que viene el Ejecutivo convocará a los agentes sociales para avanzar ya "en este gran acuerdo de país, en este nuevo contrato social de país".

"Tenemos una cierta autoridad moral, como país, para impulsar una agenda valiente al respecto. No solo aquí, sino también a nivel global, para no estar a merced de prácticas monopolísticas también abusivas de estas grandes tecnoligarquías. Una agenda que responsabilice legal, financieramente", ha defendido el jefe del Ejecutivo.

Según Sánchez, hoy, como hace 150 años, algunos magnates siguen defendiendo que la regulación es enemiga de la innovación. "Recelan, por tanto, del poder público porque creen que están por encima de él", ha criticado.

"EL CÓCTEL PERFECTO PARA QUE OCURRA UNA DESGRACIA"

Para el jefe del Ejecutivo, si hay algo que la historia demuestra es que la autorregulación no funciona y que los incentivos de unos pocos que controlan las industrias punteras nunca van a estar alineados con el interés general, por mucho que intenten convencer de lo contrario.

"Hace poco leía en una entrevista a uno de estos principales tecnooligarcas decir: confíen en nosotros. Bueno, pues va a ser que no. Vamos a confiar entre todos nosotros y nosotras qué podemos hacer con esta tecnología", ha recalcado.

En este sentido, ha defendido que una transformación de la magnitud que representa la inteligencia artificial lo que necesita son reglas claras, decididas por todos, controladas y alineadas con los valores y los principios que representa la humanidad.

"Si la inteligencia artificial queda concentrada en unas cuantas compañías y en un puñado de países, pues su impacto en la prosperidad compartida y en la idea de la democracia va a ser muy negativo", ha alertado.

Sánchez ha defendido actuar con urgencia porque la inteligencia artificial desregulada, opaca, en estampida y en muy pocas manos "es el cóctel perfecto para que ocurra una desgracia".

Frente a esto, el presidente ha abogado por una inteligencia artificial con supervisión y con trazabilidad que ayude a tomar las mejores decisiones para que no sustituya al criterio humano allí donde éste debe prevalecer. "Esta tecnología puede cerrar muchas brechas, brechas sociales, brechas económicas, brechas geográficas, o puede hacer lo contrario, ensancharlas aún más", ha apuntado.

CUERPO: NO TENER QUE ELEGIR ENTRE EL ENTUSIASMO CIEGO Y EL MIEDO

De su lado, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha recordado que en las últimas semanas se ha intensificado un debate insólito sobre la inteligencia artificial. "Un debate que nos llega reducido a una sola pregunta, ¿acelerar o frenar?", se ha preguntado.

Por ello, con el plan 'IA360' el Gobierno pretende sentar en la misma mesa a expertos, sindicatos, empresas, científicos, la academia, la sociedad civil, la administración pública, para que este camino hacia la inteligencia artificial "tenga dueños y no solo destinatarios".

El objetivo es que esta tecnología amplíe el entendimiento en lugar de sustituirlo y que nadie tenga que elegir entre el entusiasmo ciego y el miedo. "Ese es el requisito del que depende todo lo demás", ha recalcado el titular de Economía.