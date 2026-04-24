SAP ganó 1.932 millones de euros entre enero y marzo, un 9% más

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MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La compañía alemana especializada en 'software' empresarial SAP registró un beneficio neto atribuido de 1.932 millones de euros, lo que supone mejorar en un 9% el resultado obtenido en el mismo periodo del ejercicio anterior.

Los ingresos totales durante los primeros tres meses del año marcaron los 9.555 millones de euros, un 6% más, mientras que los costes operativos se situaron en los 2.582 millones de euros, encareciéndose un 7%.

La facturación en el negocio de la nube supuso más de la mitad del total de ingresos de la compañía y se incrementaron en casi un 20%, hasta los 5.962 millones de euros, los ingresos por prestación de servicios cayeron en un 6%, hasta los 1.007 millones de euros.

En la división de 'software' los ingresos se situaron en 2.586 millones de euros, un 12% menos que hace un año, de los que el grueso fueron soporte, 2.469 millones de euros, que se redujeron en un 11%, y 116 millones de euros fueron derivados de licencias, un 37% menos.

Por otro lado, la compañía germana ha indicado que el programa de recompra de acciones anunciado en enero por valor de 10.000 millones de euros había completado su primera parte hasta abril, un desembolso estimado de 2.600 millones de euros para la recompra de 16.280.097 de títulos a un precio medio de 161,16 euros.

SAP mantiene sus previsiones al buen desempeño de la compañía durante el resto del ejercicio de 2026 y ha estimado un crecimiento de los ingresos por la división de nube de entre el 23% y el 25%, los que sumados a la facturación de 'software' prevén alcanzar un incremento entre el 12% y 13%.

Aún así, la situación generada por el conflicto en Oriente Próximo mantiene en alerta a la empresa y valora que unos efectos agravados en la economía podrían exponer a la compañía a "consecuencias materialmente adversas".

"Hemos tenido un excelente comienzo de año, con un crecimiento del 25% en la cartera de pedidos pendientes en la nube y un aumento del 27% en los ingresos en la nube a tipos de cambio constantes. Este desempeño se ve respaldado por nuestro dinamismo en IA empresarial, ya que estamos ofreciendo resultados reales a nuestros clientes", ha asegurado el consejero delegado de SAP, Christian Klein.

"Hemos tenido un comienzo de año sólido, respaldado por una gestión disciplinada de los ingresos y la rentabilidad. Al mismo tiempo, nos hemos mantenido enfocados en administrar nuestra estructura de costos y mantener la rentabilidad mientras navegamos por un entorno macroeconómico y geopolítico cada vez más complejo e incierto", ha sostenido el director financiero, Dominik Asam.