La SEC plantea que las empresas cotizadas presenten sus cuentas cada seis meses en vez de cada trimestre

Archivo - Bandera de Estados Unidos. - Fabian Sommer/dpa - Archivo

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha propuesto reducir las obligaciones de las empresas cotizadas para que puedan presentar sus cuentas de manera semestral frente a la actual normativa, que obliga a publicar informes trimestrales.

La SEC ha presentado enmiendas para modificar la periodicidad con la que las compañías cotizadas deben presentar sus cuentas reduciendo de cuatro a solamente dos los informes requeridos, lo que supondría publicar un balance semestral y las cuentas anuales por cada ejercicio, frente a los tres resultados trimestrales y el anual que son necesarios actualmente.

"Las empresas que cotizan en bolsa tienen la obligación, conforme a las leyes federales de valores, de proporcionar información relevante para los inversores. Sin embargo, la rigidez de las normas de la SEC ha impedido que las empresas y sus inversores determinen por sí mismos la frecuencia de presentación de informes intermedios que mejor se adapte a sus necesidades comerciales y a las de sus inversores", ha sostenido el presidente de la SEC, Paul Atkins.

De esta manera, la SEC ha indicado que las empresas podrían así elegir la frecuencia de presentación de sus estados financieros, aludiendo a una mayor flexibilidad que permita adaptarse mejor a los intereses de las compañías y a los inversores.

Asimismo, la propuesta contempla un plazo de entre 40 y 45 días para presentar estas cuentas semestrales una vez haya terminado el periodo fiscal. Por otro lado, también incluye un posible cambio en el reglamento SX --que rige los requisitos de los estados financieros para los informes-- con el objetivo de simplificar las obligaciones actuales.

"Las enmiendas propuestas hoy, de ser finalmente aprobadas, brindarían a las empresas una mayor flexibilidad regulatoria en este sentido", ha añadido Atkins.