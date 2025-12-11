El sector del camping en España se profesionaliza y abre un nuevo ciclo inversor de 750 millones hasta 2031

Camping caravaning Oyambre. - FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CÁMPINGS

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El sector del camping en España avanza hacia una nueva fase de profesionalización, impulsada por el aumento de operadores, la entrada de fondos de inversión y la consolidación de estructuras financieras, abriendo un nuevo ciclo inversor, con un volumen de operaciones de 750 millones de euros hasta 2031.

Así se desprende del informe The Open Air Property Telescope, elaborado por el equipo de Real Estate de EY-Parthenon, que proyecta un récord de pernotaciones en la industria nacional para 2025, hasta las 49,9 millones, tras un alza del 3,3% en los primeros nueve meses.

Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana concentran el 75% del total, aunque se registran crecimientos relevantes en zonas de interior como Castilla y León (+19%) y Galicia (+13%) en las estancias de los últimos doce meses.

Para EY, la popularidad del camping refleja un cambio estructural en las preferencias de los viajeros, destacando que, desde la pandemia, el crecimiento acumulado del sector en estancias supera en 26 puntos porcentuales al alza de los hoteles y otros alojamientos turísticos.

PROFESIONALIZACIÓN Y RETOS EN EL CRECIMIENTO

Desde el informe apunta a que en los últimos años se ha producido una transformación del modelo de gestión. En 2025, los operadores que gestionan múltiples campings en España han elevado su presencia hasta el 12% del mercado, frente a un sector históricamente dominado por negocios familiares.

Sin embargo, el número total de establecimientos apenas ha crecido (+1%, hasta 1.270 campings) y la capacidad se mantiene estable, en torno a 765.000 plazas.

Las principales plataformas nacionales mantienen un ritmo de expansión acelerado: HolaCamp ha pasado de gestionar cuatro campings de su portfolio original en 2023 a 13 campings, mientras que WeCamp ha aumentado su portfolio de siete a 16 activos desde 2022 y Taiga suma ya ocho campings tras dar a conocer su nombre y su actividad comercial en 2024, con cinco establecimientos iniciales.

CAPITAL INSTITUCIONAL: ESTRUCTURAS PROPCO-OPCO

Otro punto del estudio de EY es que el interés de los fondos de inversión por este segmento continúa creciendo, resaltando que en 2025 se han cerrado operaciones relevantes como la venta de Alannia, valorada en torno a 200 millones de euros, adquirida por European Camping Group, compañía participada por Pai Partners y ADiA.

También destacan inversiones de crecimiento como la entrada de Amavi Capital en HolaCamp, con una ampliación de capital de 10 millones de euros, así como adquisiciones de campings singulares principalmente en el norte de España.

El apetito bancario por financiar portfolios diversificados también aumenta, con operaciones como el préstamo de 52 millones de euros concedido por Banco Santander a WeCamp para impulsar su expansión y el acuerdo alcanzado por HolaCamp por 21 millones de euros con la misma entidad, a través de su Fondo Smart.

GLAMPING IMPULSA PRECIOS Y RENTABILIDAD

Además, el segmento premium del sector confirma su posicionamiento por la evolución de los precios: en los bungalows se experimenta un incremento del 1,8% con respecto a 2024, las parcelas mantienen niveles similares al ejercicio anterior y el glamping registra un crecimiento significativo, con subidas del 15% en temporada baja.

En el caso de los campings de interior que han apostado por proyectos de glamping, el informe subraya que los precios han registrado crecimientos del 37% en 2025 en la temporada baja, que se suman al 77% acumulado entre 2023 y 2024.

En estos meses de menor demanda, superan ya las tarifas de los destinos costeros, impulsados por un viajero que "prioriza conexión con la naturaleza, sostenibilidad y confort".