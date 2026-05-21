El sector del dulce eleva un 10% sus exportaciones en 2025, hasta los 2.658 millones

Archivo - Una bandeja con dulces - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Las exportaciones del sector del dulce en España alcanzaron en 2025 los 2.658 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 9,75% respecto al año anterior, según los datos del 'Informe de Comercio Exterior 2025' elaborado por Produlce, la Asociación Española del Dulce.

En concreto, en volumen, las ventas a mercados exteriores se situaron en 671.000 toneladas, un 2,22% más que en 2024, consolidando la presencia internacional de los productos españoles del dulce en un entorno marcado todavía por las tensiones inflacionarias y geopolíticas, así como el encarecimiento global de materias primas.

Los datos reflejan además una mejora de la competitividad, mientras el precio medio de las exportaciones aumentó un 7,36% en 2025, el de las importaciones se incrementó un 17%, elevando el diferencial entre ambos y evidenciando una mayor capacidad de adaptación de la industria española.

"El sector mantiene una posición estructuralmente sólida y demuestra una gran capacidad de adaptación en un escenario complejo para toda la industria alimentaria internacional. Los datos reflejan que las empresas españolas están respondiendo con competitividad, diversificación y valor añadido, aunque también con diferencias relevantes entre categorías", ha señalado el secretario general de Produlce, Rubén Moreno.

Por categorías, el cacao y el chocolate se convirtió en 2025 en la principal categoría exportadora del sector, alcanzando los 858 millones de euros, tras crecer un 35,7% respecto al año anterior.

La patronal ha explicado que este comportamiento se produce en un contexto internacional especialmente tensionado por la evolución de la cotización del cacao, donde la industria española ha logrado reforzar su competitividad y ganar cuota exterior.

Por su parte, caramelos y chicles, tradicional líder exportador, pasó a la segunda posición con 723 millones de euros, afectado principalmente por la caída de las ventas en Estados Unidos y Francia, mientras que las galletas mantuvieron una evolución muy positiva hasta alcanzar los 703 millones de euros exportados y con un crecimiento valor-volumen muy equilibrado.

También destaca el comportamiento de pastelería y bollería, con 215 millones de euros, mientras que panificación alcanzó los 86,8 millones. Turrones y mazapanes se situaron en 72,8 millones de euros y mantuvo una elevada diversificación internacional.

EUROPA, PRINCIPAL DESTINO INTERNACIONAL Y EEUU CAE UN 20,4% DESDE 2023

Por mercados, Europa reforzó su posición como principal mercado exterior del dulce español y concentró ya el 75% de las exportaciones totales del sector, 2,5 puntos porcentuales más que en 2023, mientras que Estados Unidos representó el 11,6% del total; África, el 6,1%; y Asia, el 6,7%, mientras Oceanía alcanza el 0,5%.

Entre los principales destinos, Francia y Portugal consolidaron su liderazgo con crecimientos acumulados desde 2023 que superan el 27% en valor y Reino Unido recuperó la tercera posición como mercado exterior, mientras Alemania volvió a mostrar una evolución positiva.

En contraste, Estados Unidos confirmó el retroceso ya iniciado en 2024, con una caída acumulada del 20,4% en valor desde 2023, en un contexto marcado por las tensiones inflacionarias, comerciales y de tipo de cambio del dólar respecto al euro.

Por el contrario, Marruecos continuó reforzando su papel como mercado estratégico para el sector, superando por primera vez los 100 millones de euros en exportaciones y registrando un crecimiento acumulado del 34,6% en valor y del 20,8% en volumen desde 2023.

Por su parte, las importaciones del sector crecieron un 18,4% en valor durante 2025. Así, la industria española del dulce mantiene una balanza comercial positiva de 833 millones de euros.