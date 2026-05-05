El sector de la elevación en España crece un 3,5% y alcanza ingresos por 3.611 millones en 2025, según Feeda

El sector de la elevación en España crece un 3,54% y alcanza los 3.611 millones en 2025, según Feeda. - FEEDA

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

El sector de la elevación en España ha alcanzado unos ingresos de 3.611 millones de euros en 2025, un 3,54% más con respecto al ejercicio anterior, según ha informado en un comunicado la Federación Empresarial Española de Ascensores (FEEDA).

Así lo ha reflejado la federación en su informe estadístico 2025 donde, según los datos recogidos, el sector ha mantenido una "evolución positiva" sustentada, principalmente, en el dinamismo de la 'postventa', que vuelve a consolidarse como "motor económico" del sector con un crecimiento del 4,90%.

Por otro lado, en el segmento de la obra nueva, la actividad ha registrado un "crecimiento moderado" del 1,11%, que apunta a una "estabilización" tras los avances de ejercicios anteriores.

Sin embargo, la exportación se ha mantenido en "niveles elevados", pese a un "ligero" ajuste del -0,80%, consolidando la posición internacional de la industria española de elevación.

El informe también ha confirmado, además, el crecimiento del parque instalado, que ha alcanzado los 1.163.874 ascensores (+1,48%) y 18.845 escaleras y pasillos (+4,45%), reforzando la base estructural sobre la que se sostiene el negocio de mantenimiento y servicios.

Con respecto al empleo, el sector ha llegado a los 20.770 profesionales, con un incremento del 0,39%, mostrando "estabilización" en las plantillas pero manteniendo como "desafío prioritario" la incorporación de técnicos cualificados, especialmente en mantenimiento.

De hecho, a pesar de que las unidades instaladas han mostrado una "ligera corrección" (-0,89%) en ascensores nuevos y en escaleras y pasillos (-15,62%), Feeda ha interpretado estos datos como una señal de "normalización" tras años de "fuerte expansión", sin alterar la tendencia estructural "positiva" del sector.

En conjunto, el ejercicio de 2025 ha confirmado un sector caracterizado por el "crecimiento equilibrado", la recurrencia de la actividad, la estabilidad del empleo y una creciente orientación hacia la accesibilidad, la seguridad, la eficiencia y la modernización del parque existente, según Feeda.