El sector hotelero español registra más de 34,2 millones de pernoctaciones en octubre, un 1,3% más

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros españoles superaron los 34,2 millones el pasado mes de octubre, lo que representa un aumento del 1,3% respecto al mismo mes de 2024, según datos publicados este viernes. Además, el sector mejoró su rentabilidad, con los hoteles facturando 120,5 euros de media por habitación ocupada (ADR), un 3,9% más que el año anterior.

El ingreso medio diario por habitación disponible (RevPAR) se situó en 86,3 euros, experimentando una subida más acentuada del 5,4%. Por su parte, el Índice de Precios Hoteleros (IPH) subió un 4,7% en tasa anual.

El incremento del 1,3% en las pernoctaciones se debe principalmente al crecimiento del 2% en las de viajeros no residentes, mientras que las de los residentes en España mostraron un ligero descenso del 0,5%.

Durante los 10 primeros meses de 2025 las pernoctaciones crecieron un 0,9% respecto al mismo periodo del año anterior. Las de viajeros residentes en España disminuyeron un 0,2%, mientras que las de no residentes aumentaron un 1,4%.

Andalucía, Cataluña y Comunitat Valenciana fueron los destinos principales de los viajeros residentes en España en octubre, con el 17,9%, 12,7% y 11,8% del total de las pernoctaciones, respectivamente.

Por su parte, los no residentes se decantaron por Islas Baleares, Canarias y Cataluña, con el 26,5%, 23,1% y 17% del total, respectivamente.

Por zonas turísticas, la Isla de Mallorca registró el mayor número de pernoctaciones, con más de 5,6 millones. Por su parte, los puntos turísticos con más pernoctaciones fueron Madrid, Barcelona y Calvià.

Los viajeros procedentes de Reino Unido y Alemania concentraron el 26,1% y el 19,2%, respectivamente, del total de pernoctaciones de no residentes en octubre, según datos del instituto estadístico español.

Las pernoctaciones de viajeros procedentes de Francia, Estados Unidos y Países Bajos (los siguientes mercados emisores) representaron el 8,5%, 4,8% y 4,2% del total, respectivamente, según el INE.

En octubre se cubrieron el 61,8% de las plazas ofertadas, un 0,1% más que en octubre de 2024. El grado de ocupación por plazas en fin de semana bajó un 0,2% y se situó en el 67,7%. Canarias presentó el mayor grado de ocupación por plazas durante octubre (76,2%).

Por zonas turísticas, Sur de Gran Canaria alcanzó el mayor grado de ocupación por plazas y en fin de semana, con el 82,4% y 82,6%, respectivamente. El punto turístico con mayor grado de ocupación por plazas y en fin de semana fue Sóller, con el 83,0% y 86,0%, respectivamente.

LOS PRECIOS AUMENTARON CASI UN 5%.

Los precios hoteleros se incrementaron en España un 4,7% el pasado mes de octubre. Por comunidades y ciudades autónomas, la mayor subida de precios se registró en Aragón (8,6%) y la bajada más acusada en la Ciudad Autónoma de Melilla (-3,4%).

Por categorías, el mayor incremento de precios se produjo en los establecimientos de una estrella de oro (8,2%).

Por categorías, la mayor facturación media fue de 283,6 euros para los hoteles de cinco estrellas, de 122,6 euros para los de cuatro y de 93 euros, para los de tres. El ingreso medio diario por habitación disponible para estas mismas categorías fue de 209,9 euros, 96 euros y 66 euros, respectivamente.