El sector hotelero visibiliza el rostro humano de la hospitalidad y el valor añadido que aporta a la sociedad - CEHAT

MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) ha lanzado la campaña 'Historias que nos unen', una iniciativa que busca poner el foco en el valor de las personas --viajeros, trabajadores y anfitriones-- y el papel social de los alojamientos turísticos, coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Turismo.

CEHAT reivindica que los hoteles y alojamientos son "mucho más que camas", siendo escenarios de reencuentros, refugio en momentos clave (como emergencias o la pandemia) y parte viva de las comunidades.

El presidente de CEHAT, Jorge Marichal, ha subrayado que "España no solo es uno de los destinos turísticos más potentes del mundo, es también un país donde la hospitalidad tiene rostro humano", destacando que el turismo "genera bienestar real".

ÉXITO BASADO EN LA DIVERSIDAD DE LA OFERTA

La patronal enfatiza que el éxito del sector reside en su amplia y variada oferta, que garantiza la mejor relación calidad-precio. Según datos del INE, la red nacional incluye 16.968 establecimientos, con una distribución diversa que va desde hoteles de 5 estrellas (2,5%) hasta hostales (20,6%) y pensiones (8,8%), además de campings y balnearios.

Ramón Estalella, secretario general de CEHAT, ha señalado la importancia de mantener la oferta para "todo tipo de personas y capacidad de renta disponible".

Por su parte, Marichal ha añadido que el sector no busca "crecer en número, pero sí en calidad", enfocándose en la sostenibilidad, el servicio al cliente y la confianza.

La campaña, con un marcado carácter digital, busca visibilizar testimonios memorables e imágenes vividas en los alojamientos, poniendo en valor la hospitalidad como un vínculo emocional que impulsa el empleo, la sostenibilidad y la inclusión.

La ciudadanía y los profesionales están invitados a participar compartiendo sus vivencias con los hashtags #HistoriasQueNosUnen y #HotelesDeEspaña.