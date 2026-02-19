El sector de laboratorios dentales alcanza unafacturación de 550 millones en 2025, un 5,8% más

Archivo - Economía.- Los ingresos del sector de pinturas y barnices se mantienen en torno a 1.800 millones en 2025, según Informa - INFORMA D&B - Archivo

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El mercado de laboratorios dentales alcanzó en 2025 un valor de 550 millones de euros, lo que supuso un 5,8% más que en el ejercicio anterior, según el Observatorio Sectorial DBK de Informa.

El crecimiento del volumen de negocio ha estado sustentado en la positiva coyuntura económica, el aumento de la demanda de servicios dentales y el desarrollo de nuevas líneas de productos y servicios por parte de las empresas.

En los próximos años la actividad del sector seguirá marcada por el previsible crecimiento de la demanda, el aumento de la oferta de clínicas dentales y el desarrollo de nuevas tecnologías y tratamientos.

En España se estima que operan más de 1.500 laboratorios dentales, la mayor parte de ellos ubicados en Andalucía, Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana, donde se concentran en torno al 60% del total.

La estructura empresarial se caracteriza por una notable fragmentación de la oferta, predominando un amplio número de empresas de pequeña dimensión que cuentan con un único laboratorio.

Junto a estas, opera un número reducido de grupos empresariales que han destacado principalmente por la adquisición de laboratorios dentales independientes, dando lugar a un aumento progresivo del grado de concentración empresarial.