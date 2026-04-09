El sector de servicios digitales modera la creación de empleo al 2,1% en 2025, según Fundación Vass y Ceprede

Archivo - El empleo de la Inteligencia Aritificial tiene como finalidad hacer más eficientes los servicios públicos. - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sector de los servicios digitales en España cerró el ejercicio 2025 con una "progresiva desaceleración en la creación de empleo" hasta un alza del 2,1%, pese a alcanzar un récord de 522.081 afiliados y un crecimiento del 5,4% en su cifra de negocio, según el último barómetro TIC Monitor elaborado por la Fundación VASS y el Centro de Predicciones Económicas (Ceprede).

A pesar de alcanzar "cifras récord" y representar ya el 2,5% del total del empleo en España, el ritmo de creación de puestos de trabajo ha experimentado un "enfriamiento" frente a los crecimientos de doble dígito registrados en 2022.

Esta tendencia se ha hecho evidente tras los avances del 7,1% en 2023 y del 3,3% en 2024, respondiendo en parte al "contexto macroeconómico y a la ralentización de las decisiones de inversión". No obstante, el sector sigue creciendo por encima del conjunto de los servicios (+1,3%).

En términos de estructura, el ámbito de los servicios digitales refuerza su posición estratégica dentro del ecosistema TIC nacional. Actualmente, esta rama de actividad representa el 49% de la cifra de negocio total del sector tecnológico y aglutina el 65,2% de su fuerza laboral.

PRODUCTIVIDAD Y TRANSFORMACIÓN DEL TALENTO

Uno de los aspectos más destacados del pasado ejercicio fue la "mejora de la productividad", ya que la facturación por empleado continuó al alza impulsada por la "optimización de recursos" y el impacto de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial.

En paralelo, se observa una transformación en la demanda de talento. Aunque se "reduce la presión en la contratación de perfiles junior", los avances tecnológicos están "reconfigurando el empleo", liberando tareas administrativas y desplazando parte de la demanda hacia otros sectores económicos que incorporan cada vez "más especialistas digitales".

PERSPECTIVAS MARCADAS POR LA CAUTELA

El director de la Fundación VASS y responsable del TIC Monitor, Antonio Rueda, ha señalado que el ejercicio de 2026 se presenta "marcado por la cautela", condicionado por factores como la "incertidumbre geopolítica" o la evolución económica que podrían afectar a las decisiones de inversión en transformación digital.

Sin embargo, Rueda ha subrayado que el sector mantiene "fundamentos sólidos", destacando su elevada competitividad y capacidad de adaptación. Según el directivo, estos factores estratégicos permiten anticipar que los servicios digitales seguirán funcionando como un "motor clave de crecimiento en España" durante los próximos meses.