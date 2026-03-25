Segittur y Hostelería de España impulsan la digitalización del canal Horeca turístico

Turismo en Ávila. Turistas en Ávila. Turistas en la Muralla de Ávila. Turismo en Castilla y León. - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Segittur y Hostelería de España están colaborando para impulsar la digitalización del canal Horeca turístico en España, poniendo el foco en las micro y pequeñas empresas del sector.

El objetivo que persiguen es conectar la estrategia institucional de digitalización con la realidad operativa de los negocios, analizando sus necesidades desde un enfoque práctico.

Con esto pretenden reforzar la competitividad del sector a través del uso eficiente de las herramientas digitales.

Para ello, será necesario comprender las barreras reales a la digitalización, validar las percepciones del sector y formular recomendaciones prácticas, escalables y adaptadas a distintos niveles de madurez digital y tipologías de establecimientos.

Asimismo, se prevé el desarrollo de contenidos y materiales que faciliten la difusión de estas recomendaciones para mejorar la gestión empresarial y lograr un modelo turístico más sostenible, competitivo y alienado con el tejido empresarial.

PLAN DE ACTIVACIÓN DIGITAL HORECA

Esta fase también contempla la definición de un Plan de Activación Digital del Sector Horeca turismo en España, alineado con la estrategia nacional impulsada por la Secretaría de Estado de Turismo.

El objetivo es establecer criterios técnicos, plazos y responsabilidades que garanticen la coherencia y eficacia del proyecto.

En paralelo, se trabaja en una investigación cualitativa basada en entrevistas en profundidad a actores del sector, incluyendo hosteleros, asociaciones y expertos, para identificar barreras, necesidades, nivel de madurez digital y percepción sobre ayudas existentes.

Además, se realizarán dinámicas de grupo con gestores de negocios del canal Horeca turístico para explorar tanto percepciones racionales como factores emocionales y culturales que influyen en la adopción de soluciones digitales.

El proyecto se completará con un análisis del uso real de herramientas digitales mediante técnicas en establecimientos representativos de entornos rurales, urbanos e internacionales y de costa. Este análisis permitirá evaluar la experiencia digital tanto desde la perspectiva del negocio como del cliente.

Con esta iniciativa, Segittur y Hostelería de España refuerzan su compromiso con la transformación digital del sector hostelero, apostando por soluciones adaptadas a la realidad empresarial que contribuyan a consolidar un turismo más innovador y competitivo.