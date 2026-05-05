Sener entrega las primeras unidades del instrumento de vuelo de la misión Comet Interceptor de la ESA

Misión Comet Interceptor de la ESA en la que participa Sener - SENER

BILBAO 5 May. (EUROPA PRESS) -

Sener ha entregado las primeras unidades del instrumento de vuelo Dust Field & Plasma (DFP-B2), un elemento clave de la carga útil de la misión científica Comet Interceptor de la ESA.

En un comunicado, la compañía ha señalado que se trata de un nuevo "hito" en el marco de esta misión del programa Científico de la ESA que se convertirá en la primera misión espacial en explorar un cometa de período largo a su entrada por primera vez en el Sistema Solar interior.

Según ha explicado Sener, la misión tendrá como objetivo un cometa aún no descubierto y realizará un sobrevuelo a alta velocidad, lo que permitirá "observaciones sin precedentes" de un objeto prístino o "dinámicamente nuevo", que conserva material sin procesar de las etapas iniciales del Sistema Solar.

La arquitectura de la misión comprende una nave principal y dos sondas, que realizarán mediciones simultáneas en múltiples puntos durante el sobrevuelo del cometa.

Sener ha señalado que este enfoque innovador permitirá generar un perfil tridimensional del entorno del cometa, proporcionando nuevos conocimientos sobre su interacción con el viento solar y sus propiedades físicas y químicas.

Comet Interceptor se está desarrollando en colaboración con la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA), que aporta una de las sondas y su carga útil asociada. El lanzamiento de la misión está previsto actualmente para finales de 2028 o comienzos de 2029. Tras el lanzamiento, la nave se dirigirá al punto de Lagrange Sol-Tierra L2, donde permanecerá en estado inactivo hasta que se identifique un cometa adecuado, momento en el que partirá hacia su objetivo.

INSTRUMENTO DFP-B2

El instrumento DFP-B2, liderado por el instituto polaco CBK, con contribuciones de varias instituciones científicas de toda Europa, es uno de los sistemas científicos principales de la misión.

Diseñado para operar tanto en la nave principal como en la sonda B2, permitirá realizar experimentos multidisciplinares y multipunto a distintas distancias del núcleo del cometa, "contribuyendo a una caracterización completa del polvo, el plasma y los campos que lo rodean".

La compañía ha señalado que la entrega "satisfactoria" de las unidades de vuelo del DFP-B2 representa un "gran avance" para el proyecto, confirmando "la madurez del instrumento y su preparación para su integración en la misión".

En este proyecto, Sener lidera un consorcio internacional compuesto por más de ocho empresas de seis países y la compañía vasca desempeña un papel central como contratista principal para el diseño y la fabricación de una de las sondas, que será liberada desde la nave principal liderada por OHB Italia, contratista principal de la misión.

La sonda de Sener, de aproximadamente medio metro de diámetro, algo menos de un metro de altura y con una masa de alrededor de 40 kilogramos, será desplegada hacia el núcleo del cometa y realizará observaciones científicas a corta distancia, mientras que la nave principal se mantendrá a una distancia más segura.

Sener ha señalado que la misión plantea importantes retos tecnológicos, especialmente la necesidad de operar y sobrevivir en un entorno particulado hostil bajo severas limitaciones de masa y potencia. Además de la propia sonda, Sener está suministrando otros elementos clave de la misión, incluyendo las antenas de comunicación de la nave que permiten el mando desde la Tierra y la transmisión de datos científicos, así como el mecanismo de separación entre la nave y la sonda, desarrollado por Sener en Polonia.

Sener también contribuye a varios instrumentos científicos en ambas sondas y en la nave principal, en colaboración con el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC).

Con la entrega del primer instrumento de vuelo, Sener y sus socios continúan avanzando hacia una misión que, según ha destacado la empresa vasca, promete abrir "una nueva ventana al origen del Sistema Solar".