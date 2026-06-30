La SEPI vuelve a beneficios en 2025 con 130 millones y logra una cifra de negocio récord de 7.384 millones

Archivo - Sede de la SEPI en Madrid - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) obtuvo un beneficio neto de 130 millones de euros en 2025 y una cifra de negocio récord de 7.384 millones, un 16,2% superior a la de 2024, según las cuentas anuales aprobadas por su consejo de administración de las que ha informado este martes el holding público.

Este resultado de 130 millones de euros en 2025 supone la vuelta a beneficios del grupo SEPI tras las partidas extraordinarias que marcaron el ejercicio 2024 por el despliegue de planes estratégicos. Anteriormente, obtuvo resultados positivos de 166 millones en 2021, de 43 millones en 2022 y de 10 millones en 2023.

El 35% de los ingresos de la SEPI en 2025 corresponden al grupo Tragsa, mientras que el 28% los aportó Correos, y el 27%, Navantia. De hecho, el holding público ha atribuido el fuerte incremento de su cifra de negocio en 2025 al incremento de la actividad de los grupos Tragsa y Navantia.

La SEPI ha destacado en un comunicado que sus resultados de 2025 reflejan "la buena evolución" de las empresas mayoritarias del grupo, en especial en lo que se refiere a Correos, que cerró 2025 en beneficios después de un 2024 marcado por el plan estratégico y la provisión aparejada al mismo.

Asimismo, la SEPI también ha resaltado los "buenos resultados" de las empresas de participación minoritaria Airbus, Indra, Redeia y Enagás.

INVERSIONES DE 529 MILLONES DE EUROS

El grupo realizó inversiones en 2025 por importe de 529 millones de euros, cifra un 63% superior a la de 2024. Las más significativas corresponden a Navantia, con 306 millones de euros, destacando la inversión por la adquisición de los activos de las sociedades del grupo Harland and Wolff y las inversiones en la fábrica digital de bloques de Ferrol y la línea de paneles planos.

La SEPI también ha resaltado las inversiones de Correos, que ascendieron a 132 millones de euros y se destinaron a mejorar la movilidad, renovación de inmuebles y adaptaciones tecnológicas.

"SEPI ha priorizado el esfuerzo inversor para fortalecer las capacidades industriales de sus empresas participadas en sectores estratégicos como la energía, la defensa y las telecomunicaciones, una apuesta alineada con el objetivo de reforzar la autonomía estratégica de España y Europa", ha remarcado el holding público.

Al mismo tiempo, el grupo ha destacado que ha "consolidado" su capacidad para garantizar la prestación de servicios esenciales a la ciudadanía, "reafirmando su papel como instrumento del Estado al servicio del interés general".

A cierre de 2025, el grupo SEPI empleaba a cerca de 87.000 profesionales, lo que supone un aumento de casi 2.400 empleados respecto a la plantilla media de 2024.