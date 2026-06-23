Seur evoluciona su sistema de gestión de almacén hacia una tecnología más moderna, segura y ágil

Centro de Seur. - SEUR

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Seur ha iniciado la evolución de su Sistema de Gestión de Almacén hacia una tecnología más moderna, segura y ágil, con el objetivo de seguir ofreciendo una solución 3PL alineada con las nuevas necesidades del mercado y con la creciente complejidad de las cadenas de suministro.

En una nota de prensa, la compañía ha señalado que avanza así en su estrategia de crecimiento y especialización con la actualización tecnológica de sus operaciones logísticas en su división Fulfillment by Seur. Esta evolución tecnológica forma parte de una estrategia a medio plazo orientada a incorporar nuevas mejoras operativas y automatismos en sus centros logísticos.

De hecho, este cambio se concibe como un nuevo paso en la consolidación de Fulfillment by Seur como una solución integral para empresas que buscan un único interlocutor para la gestión de toda la cadena de valor, desde el almacenaje, picking y packing hasta el transporte nacional e internacional.

La evolución del sistema permitirá avanzar hacia una infraestructura IT más robusta, con una única base de datos para la operativa completa, integrando el SGA y el ERP, y facilitando la incorporación de futuras mejoras operativas.

En la misma nota, Seur destaca que esta evolución "permitirá reforzar la trazabilidad, mejorar la gestión de la información y disponer de una base más flexible para responder a las necesidades de operativas B2B y B2C, especialmente en un entorno marcado por el crecimiento del ecommerce, la demanda de mayor visibilidad y la necesidad de soluciones logísticas cada vez más personalizadas".

"Fulfillment by SEUR nació como una evolución natural de nuestros servicios de logística integral y ahora damos un nuevo paso para preparar esta solución para el futuro. La actualización tecnológica de nuestro Sistema de Gestión de Almacén nos permitirá operar con una infraestructura más ágil, segura y escalable, y seguir incorporando capacidades que aporten valor real a nuestros clientes", ha afirmado el director de Fulfillment by SEUR, Carlos Cavero.

Actualmente, Fulfillment by SEUR cuenta con más de 70.000 metros cuadrados distribuidos en cinco puntos, Illescas, Barcelona, Alicante, Valencia y Canarias. Desde esta red, la compañía ofrece soluciones adaptadas a las necesidades de clientes multisectoriales, tanto para operativas dirigidas a empresas como para aquellas enfocadas al consumidor final.

En los últimos meses, la compañía también ha reforzado capacidades específicas dentro de su red logística, como el almacenamiento a temperatura controlada en su centro de Illescas, que ha duplicado su capacidad para responder a la demanda de productos que requieren condiciones especiales de conservación.