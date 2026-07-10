Shein ultima su salida a Bolsa en Hong Kong

Archivo - FILED - 29 April 2024, Berlin: The Shein logo can be seen on a smartphone. Shein was issued a warning at the end of April for several violations. The provider was "leading consumers up the garden path and disregarding consumer protection rules, - Monika Skolimowska/dpa - Archivo

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Shein, el gigante de la 'fast fashion', se encuentra cada vez más cerca de culminar el proceso para que sus acciones sean negociadas en la Bolsa de Hong Kong, después de que el regulador chino de los mercados haya confirmado este viernes haber recibido la documentación relativa a una próxima cotización de la compañía.

La documentación para la OPV de Shein Global Holdings Limited ha sido remitida a la Comisión Reguladora de Valores de China a través de Guangzhou Shein International Import & Export, entidad operativa en el mercado chino de la firma con sede en Singapur, donde se especifica que la compañía tiene previsto emitir "un máximo de 341.613.000 acciones ordinarias" y cotizarlas en la Bolsa de Valores de Hong Kong.

En este sentido, si bien no se establece un calendario para la transacción, la CNMV china advierte de que, de conformidad con la normativa del país, si Shein no ha completado la emisión y cotización dentro de los próximos 12 meses y aún tiene la intención de continuar el proceso, "deberá actualizar la documentación presentada".

Asimismo, la Comisión Reguladora de Valores de China ha subrayado que la notificación emitida este viernes "solo confirma la información de la empresa sobre la emisión y cotización" y no implica que se haya emitido un juicio sustantivo ni una garantía sobre el valor de inversión de los valores de la empresa ni sobre la rentabilidad para los inversores.

De este modo, Shein enfila el último tramo de un largo de recorrido para la cotización de sus acciones que finalmente parece desembocar en el parqué de Hong Kong, después de que previamente se especulase con una OPV en la Bolsa de Londres, tras haber solicitado confidencialmente a finales de 2023 la negociación de sus acciones en Wall Street, de lo acabó desistiendo hace un par de años ante los posibles obstáculos por parte de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y el enrarecido clima político en EEUU hacia las empresas chinas.