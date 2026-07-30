Shell gana un 97% más hasta junio tras la subida de los precios del petróleo

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MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Shell registró un beneficio neto atribuido de 16.515 millones de dólares (14.476 millones de euros) en el primer semestre de 2026, lo que supone un avance del 97% respecto del resultado contabilizado un año antes, según ha informado este jueves la petrolera.

Los ingresos de la compañía sumaron hasta junio 166.487 millones de dólares (145.937 millones de euros), un 21,9% por encima de la cifra de negocio en el primer semestre del pasado ejercicio, mientras que su endeudamiento neto era de 41.754 millones de dólares (36.600 millones de euros), un 3,4% menos.

Entre abril y junio, el beneficio neto atribuido de Shell aumentó un 200%, hasta 10.821 millones de dólares (9.485 millones de euros), mientras que la cifra de ingresos contabilizada por la petrolera fue de 96.354 millones de dólares (84.460 millones de euros), un 45% más.

"El desempeño operativo de Shell permitió obtener resultados muy sólidos durante otro trimestre de grave perturbación en los mercados energéticos mundiales", destacó el consejero delegado de Shell, Wael Sawan.

Por otro lado, la compañía ha anunciado el inicio de un programa de recompra de acciones que espera completar antes de la presentación de resultados del tercer trimestre de 2026, que comprende 3.000 millones de dólares (2.630 millones de euros) en nuevas recompras de títulos, además de otros 1.200 millones de dólares (1.052 millones de euros) en recompras de acciones que no se realizaron durante el programa anterior, que fue suspendido temporalmente.